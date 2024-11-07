Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

Software tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1 Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Đọc hiểu tài liệu mô tả yêu cầu
Tạo tài liệu test cho các chương trình lập trình viên đã tạo ra (có training)
Thực hiện test các chương trình dựa theo tài liệu đã viết
Thực hiện log bug, theo dõi và cập nhật tiến độ fix bug

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, đã tốt nghiệp đang tìm việc làm. Biết tiếng Nhật (N4,N5) (không bắt buộc)
- Các bạn sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật, đã tốt nghiệp đang tìm việc làm. Tiếng Nhật N3 trở lên.
Yêu cầu chung:
- Yêu thích việc tìm tòi khám phá kiểm thử phần mềm
- Siêng năng, chịu khó học hỏi, cẩn thận, nắm bắt nhanh tỉ mỉ và chi tiết
- Có kỹ năng: viết tài liệu, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Thích làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
- Ưu tiên các bạn có thể làm Full time

Tại CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học thêm tiếng Nhật.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài.
Tham gia các hoạt động thể thao, các chương trình teambuilding do công ty tổ chức thường xuyên và những chuyến du lịch hàng năm.
Có trợ cấp thực tập
Review lương hàng năm và hưởng tháng lương 13.
Nhận bonus theo thâm niên. Ngoài ra, nhân viên còn nhận thưởng theo doanh số quý và thưởng nhân viên xuất sắc/năm. Hàng năm được xét tăng chức và có chính sách lương theo từng vị trí.
Cơ hội học tập, công tác dài hạn tại Nhật.
Được hỗ trợ lệ phí thi và nhận bonus khi đạt được chứng chỉ chuyên môn/ngoại ngữ (Anh/Nhật).
Mức lương cạnh tranh và có thêm phụ cấp ăn uống xăng xe. Nhận phụ cấp trách nhiệm hàng tháng khi đảm nhận các vị trí cao.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6.
Hình thức phỏng vấn online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1 Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

