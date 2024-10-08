Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bảo trì hệ thống mạng, thoại, camera, internet, hệ thống máy chủ của Công ty - Hỗ trợ kỹ thuật/ bảo trì/ xử lý sự cố cho người dùng các thiết bị IT như: máy in, máy chiếu, máy photocopy, điện thoại bàn, laptop, máy tính để bàn,... - Hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật trên các thiết bị PDA (của sale) - Hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật trên ứng dụng DMS - Quản lý các thiết bị, máy móc trực thuộc Phòng IT - Bảo mật các thông tin liên quan hệ thống của Công ty - Hỗ trợ các thủ tục hành chánh liên quan của Phòng IT - Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp Quản lý

Nơi làm việc: Nhà máy – KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (Có xe đưa đón từ HCM)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT

- Có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan công việc IT Support

- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu

- Tin học MS Office tốt

- Kiến thức liên quan IT (Máy in, máy chiếu, máy photocopy, DMS, Office, Windows, ...)

- Trung thực, nhiệt tình, hòa đồng, chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơm trưa

• BHXH theo quy định

• Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

• Lương tháng 13

• Du lịch, Teambuilding

• Tăng lương hàng năm

• Khám sức khỏe định kỳ

• Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

