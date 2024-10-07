Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, phường 1, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

-Theo dõi và quản lý nguyên vật liệu tồn kho dùng cho sản xuất thời trang. -Thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo số lượng nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ. -Tập hợp và theo dõi chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, đảm bảo các khoản chi phí liên quan đến sản xuất thời trang được ghi nhận đúng.Cập nhật định mức sản phẩm từ bộ phận sản xuất. -Phối hợp với bộ phận sản xuất để xây dựng và điều chỉnh định mức cho các mẫu mã sản phẩm thời trang. -Theo dõi và kiểm soát tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất. -Đảm bảo định mức BOM chính xác và tối ưu hoá quy trình sử dụng nguyên liệu. -Kiểm tra và xác nhận các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm thời trang phát sinh trong kỳ, đảm bảo tính chính xác và hợp lý. -Lập báo cáo giá thành sản phẩm theo từng mẫu mã. -Phân tích biến động giá thành giữa các kỳ, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp tối ưu. -So sánh giá thành thực tế tháng này với tháng trước theo định mức để phát hiện các vấn đề bất thường và kịp thời điều chỉnh.

-In và lưu trữ đầy đủ sổ sách kế toán liên quan đến công nợ và các chi phí sản xuất thời trang theo đúng quy định.

-Cung cấp và giải trình số liệu phục vụ cho kiểm toán, thanh tra quyết toán thuế khi có yêu cầu.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, hỗ trợ các phòng ban trong các dự án và nhiệm vụ liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ - Bằng cấp: Cử nhân/Cao Đẳng các chuyên Ngành Tài chính, Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp

- Kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương ở công ty

- Thành thạo power point, excel,....

- Phần mềm kế toán Fast, ERP,...

- Có kiến thức, am hiểu các chuẩn mực Tài chính Kế toán, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, các Văn bản Pháp luật liên quan đến Kế toán, Thuế, Tài chính

- Có kinh nghiệm tính giá thành trong lĩnh vực F&B, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, Công ty Sản xuất

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

-Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

- Phép năm: 12 ngày / năm.

- Happy Hour: hàng tháng

- Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin