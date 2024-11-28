Tuyển Kế toán Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Hạch Toán các nghiệp vụ nhập - xuất hàng ngày lên PM Fast

- Cuối ngày làm BC các đơn xuất hàng đi giao trong ngày

- Trực tiếp kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ngày

- Đặt hàng - đảm bảo tồn kho đủ để xuất theo đơn yêu cầu

- Theo dõi Xuất Nhập Tồn

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính cơ bản

- Nhanh nhẹn , chịu khó, có tinh thần trách nhiệm

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm quản lý kho hàng

Các bạn quan tâm ibox mình nhé.

Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương sau thử việc 1 tháng : 8tr/tháng + hỗ trợ ăn trưa

- Chế độ: BHXH sau 6 tháng lv theo quy định cty

- Thưởng lễ, tết theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam

