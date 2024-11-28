Tuyển Kế toán Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Hạch Toán các nghiệp vụ nhập - xuất hàng ngày lên PM Fast
- Cuối ngày làm BC các đơn xuất hàng đi giao trong ngày
- Trực tiếp kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ngày
- Đặt hàng - đảm bảo tồn kho đủ để xuất theo đơn yêu cầu
- Theo dõi Xuất Nhập Tồn
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo máy tính cơ bản
- Nhanh nhẹn , chịu khó, có tinh thần trách nhiệm
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm quản lý kho hàng
Các bạn quan tâm ibox mình nhé.
Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương sau thử việc 1 tháng : 8tr/tháng + hỗ trợ ăn trưa
- Chế độ: BHXH sau 6 tháng lv theo quy định cty
- Thưởng lễ, tết theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
