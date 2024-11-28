Tuyển Kế toán Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty TNHH Zento Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Zento Việt Nam

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Hạch Toán các nghiệp vụ nhập - xuất hàng ngày lên PM Fast
- Cuối ngày làm BC các đơn xuất hàng đi giao trong ngày
- Trực tiếp kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ngày
- Đặt hàng - đảm bảo tồn kho đủ để xuất theo đơn yêu cầu
- Theo dõi Xuất Nhập Tồn
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính cơ bản
- Nhanh nhẹn , chịu khó, có tinh thần trách nhiệm
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm quản lý kho hàng
Các bạn quan tâm ibox mình nhé.

Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương sau thử việc 1 tháng : 8tr/tháng + hỗ trợ ăn trưa
- Chế độ: BHXH sau 6 tháng lv theo quy định cty
- Thưởng lễ, tết theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Zento Việt Nam

Công ty TNHH Zento Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 44 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

