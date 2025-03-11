Tuyển Kế toán kho Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Kế toán kho

- Quản lý và theo dõi kho hàng hóa, vật tư tại các công trình.

- Hạch toán các nghiệp vụ nhập, xuất kho hàng hóa, vật tư, thiết bị công trình.

- Kiểm soát tồn kho, đối chiếu và đảm bảo sự chính xác của số liệu nhập xuất kho.

- Nhập các chi phí phát sinh liên quan đến vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị vào phần mềm kế toán.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác trong việc ghi nhận các chi phí công trình.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa công trình định kỳ.

- Thực hiện kiểm kê kho, báo cáo tình hình xuất nhập tồn hàng hóa theo yêu cầu.

- Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc ngành liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6-9tr, thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động, lương T13

- Du lịch hàng năm, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên,……

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

