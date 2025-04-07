Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASATU làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASATU
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: 01
- 01A Đường 30/4, Phường 2, Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Kiểm tra, sắp xếp, rà soát, và lưu trữ chứng từ an toàn, hợp lý
Theo dõi thu chi, công nợ công ty
Mọi công việc liên quan đến chứng từ và thanh toán của công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASATU Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASATU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI