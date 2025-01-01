Công việc Kế toán nội bộ

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 2,075 kết quả / Từ khoá "Kế toán nội bộ"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kế toán nội bộ

-

Có 2,075 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM (AES VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM (AES VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM (AES VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Kế toán nội bộ LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương
Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company
Tuyển Kế toán nội bộ Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Chi nhánh công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 USD
CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAEHUI
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TAEHUI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DAMSAN VINA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DAMSAN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DAMSAN VINA
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Four-footed Friends làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Four-footed Friends
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CID Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CID Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MAI THẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAI THẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu BC Agency
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH THE CELL VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KUTA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quảng Cáo Minh Thành L.H.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Quảng Cáo Minh Thành L.H.P
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu JobsGO Recruit
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ DIGIMIND GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu DIGIMIND GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ công ty TNHH xây dựng thương mại và vật tư Đồng Tiến làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu công ty TNHH xây dựng thương mại và vật tư Đồng Tiến
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Mega Sun
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VKLINKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VKLINKS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MADULO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MADULO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ luôn duy trì ở mức cao vì hầu hết các doanh nghiệp đều cần vị trí này để xác định được thua lỗ hoặc lợi nhuận. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đề xuất mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho những ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ hiện nay

Kế toán nội bộ là người thực hiện việc kiểm soát, lưu trữ và thống kê các chi phí phát sinh thực tế trong công ty. Những phát sinh này có thể bao gồm chứng từ, hóa đơn, qua đó xác định được thua lỗ hoặc lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Vai trò của nhân viên kế toán nội bộ rất quan trọng trong các công ty dù quy mô lớn hay nhỏ. Gần như 100% các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ. Theo một số khảo sát, việc làm kế toán có thể sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới do nhu cầu xử lý các vấn đề tài chính doanh nghiệp gia tăng không ngừng. Với tỉ lệ tăng trưởng 10%, cơ hội việc làm kế toán cao hơn mức trung bình của một số ngành nghề khác.

Có tới hàng trăm tin đăng tuyển vị trí kế toán nội bộ mỗi tháng trên các trang web việc làm hiện nay. Nhiều công ty mong muốn tìm kiếm những ứng viên có trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ kế toán để dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính. Điều này chứng tỏ nhu cầu nhân lực ngành kế toán tăng theo xu hướng thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.

Trong bối cảnh các vụ bê bối tài chính ngày càng nhiều, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán cũng tăng đáng kể. Đây là cơ hội việc làm cho các nhân viên kế toán, phổ biến ở các ngành nghề như dịch vụ kế toán, hỗ trợ kê khai thuế, tư vấn tài chính, quỹ đầu tư; bất động sản; các dịch vụ bảo hiểm; quản lý tài sản…

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ có xu hướng tăng từ nhiều năm nay tại các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn
Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ có xu hướng tăng từ nhiều năm nay tại các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán nội bộ

Thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ thường phụ thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm. Do dó, với những ứng viên thành thạo công việc và có kiến thức chuyên môn vững vàng, các nhà tuyển dụng sẵn sàng đề xuất mức lương cao hơn hẳn so với những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán nội bộ

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Thực tập sinh kế toán nội bộ 3.000.000 - 5.000.000
Nhân viên kế toán nội bộ 8.000.000 - 10.000.000
Chuyên viên kế toán nội bộ 10.000.000 - 15.000.000
Trưởng bộ phận kế toán nội bộ 12.000.000 - 22.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ trong một doanh nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Mỗi một vị trí đều có yêu cầu công việc riêng biệt. Dưới đây là công việc chi tiết của một kế toán nội bộ:

Công việc chung:

  • Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
  • Lập các hóa đơn, chứng từ, luân chuyển theo quy định và quy trình của công ty.
  • Hạch toán các nghiệp vụ chứng từ phát sinh.
  • Quản lý và lưu trữ chứng từ, hóa đơn nội bộ.
  • Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
  • Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các cấp quản lý.
  • Thống kê, phân tích số liệu thực tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công việc riêng theo từng vị trí:

  • Kế toán kho: Quản lý quy trình xuất nhập kho, lập chứng từ xuất nhập hàng hóa, lập các báo cáo xuất nhập hàng.
  • Kế toán thu chi: Lập phiếu thu chi của công ty; Thực hiện thu chi và theo dõi, quản lý tiền.
  • Kế toán thanh toán: Lập chứng từ và theo dõi các khoản đề nghị, tạm ứng hay thanh toán của công ty.
  • Kế toán tiền lương: Soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động; Xây dựng quỹ lương và cơ chế trả lương; Theo dõi chế độ bảo hiểm như BHYT, BHXH, BHTN.
  • Kế toán bán hàng: Nhập số liệu mua bán hàng hóa; Lập chứng từ, hóa đơn bán hàng; Tổng hợp doanh thu; Đối chiếu hàng hóa trong kho.
  • Kế toán tổng hợp: Tổng hợp, phân loại chứng từ, cập nhật báo cáo hàng ngày; Theo dõi tình hình tài chính công ty; Phân tích số liệu, đề xuất ý kiến quản lý tài chính.
  • Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ thu, trả và thanh toán cho khách hàng; Lên kế hoạch thu nợ, giãn nợ.
  • Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản cho khách hàng và công ty, lập ủy nhiệm chi, nộp tiền; Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng; Quản lý tiền của công ty.
  • Kế toán trưởng: Theo dõi, điều hành và kiểm soát các số liệu hoạt động kế toán của công ty; Tham mưu cho ban lãnh đạo tình hình tài chính.

4. Hình thức làm việc của kế toán nội bộ

Tùy từng quy mô công ty và yêu cầu của công việc, các doanh nghiệp đều có hình thức tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ khác nhau có thể là Full-time hoặc Part-time.

Các công ty quy mô lớn có nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ toàn thời gian hơn làm bán thời gian
Các công ty quy mô lớn có nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ toàn thời gian hơn làm bán thời gian

4.1. Tuyển dụng kế toán nội bộ làm Full-time (toàn thời gian)

Hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều lựa chọn hình thức tuyển dụng kế toán nội bộ Full-Time. Những người làm việc theo hình thức này phải có mặt tại công ty đủ 8h/ngày và theo đúng giờ giấc quy định.

Các nhà tuyển dụng muốn quản lý nhân sự toàn thời gian để đảm bảo công việc hoàn thành trôi chảy, nhanh chóng và dễ giải quyết các vấn đề khi có phát sinh. Nhân viên kế toán nội bộ toàn thời gian cũng được đảm bảo mọi quyền lợi về mức lương chế độ đãi ngộ như BHXH, BHYT, BHTN.

4.2. Tuyển dụng kế toán nội bộ làm Part-time

Tuyển dụng kế toán nội bộ Part-time là hình thức mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn vì có thể tiết kiệm được nhiều chi phí. Công ty sẽ chi trả mức lương theo yêu cầu công việc và không cần các chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức. Kế toán nội bộ Part-time sẽ không cần có mặt ở công ty mà làm việc theo giờ giấc linh hoạt, chỉ cần hoàn thành công việc theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận từ trước với doanh nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Đây là những nơi có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên có chuyên môn giỏi thuộc lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng kế toán nội bộ TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ luôn duy trì ở mức cao vì đây là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn. Có tới hàng trăm tin tuyển vị trí này mỗi tháng trên các trang web việc làm. Đây là cơ hội cho các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ cao ở lĩnh vực này, với mức lương từ 11.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại TP. HCM rất lớn vì khu vực này tập trung nhiều nhân lực từ các tỉnh lân cận.

5.2. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của đất nước cũng là trung tâm kinh tế khu vực miền Bắc. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ liên tục gia tăng theo các năm.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm thuộc lĩnh vực này. Nhưng, Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều lao động từ các tỉnh thành khác nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại đây rất lớn.

5.3. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ cũng có xu hướng tăng nhiều năm nay vì đây là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung của nước ta. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán nội bộ tại Đà Nẵng được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ tốt từ các doanh nghiệp.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt hơn cho các ứng viên có trình độ chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

5.4. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Bình Dương

Bình Dương đang xây dựng cơ sở vật chất trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tỉnh Bình Dương luôn duy trì ở mức rất cao.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn đây là nơi để phát triển kinh doanh, kéo theo cơ hội việc làm cho các lao động đặc biệt là nhân viên kế toán nội bộ. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000, nhiều ứng viên có chuyên môn trình độ lựa chọn công việc này để ổn định thu nhập tài chính và có tiềm năng thăng tiến trong tương lai.

5.5. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Quảng Ninh

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán nội bộ luôn ở mức cao vì đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng, các tập đoàn sản xuất khoáng sản, công ty xuất nhập khẩu trong nước và nước ngoài. Những nhân viên kế toán có trình độ và kinh nghiệm luôn được các nhà tuyển dụng ưu ái lựa chọn.

Mức lương của những người này tại Quảng Ninh thường dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn nếu thăng tiến trong công việc.

Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu đặc biệt dành cho nhân viên kế toán nội bộ
Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu đặc biệt dành cho nhân viên kế toán nội bộ

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán nội bộ

Vai trò của nhân viên kế toán nội bộ luôn rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào. Nhiều công ty luôn trong tình trạng “khát” nhân lực có tài. Nếu muốn trúng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Kiến thức chuyên môn:

  • Nghiệp vụ kế toán: Tốt nghiệp cao đẳng và đại học chuyên ngành Kế toán, các chuyên ngành có liên quan hoặc có chứng chỉ hành nghề kế toán.
  • Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trở lên
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm về kế toán như nhập liệu, phân tích dữ liệu, xử lý giao dịch tài chính, làm báo cáo tài chính…
  • Nắm vững nguyên tắc kế toán, một số quy định về thuế, pháp luật có liên quan.
  • Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng bao gồm Microsoft Excel, Word và PowerPoint.
  • Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung…, giúp kế toán dễ tiếp cận kiến thức mới, giao tiếp được với đối tác nước ngoài.
  • Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu cầu kỹ năng:

  • Kỹ năng lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
  • Kỹ năng quản lý thời gian tốt: Phân bổ từng công việc hợp lý tránh quá hạn, đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.
  • Kỹ năng quản lý hồ sơ thanh toán, hồ sơ hàng hóa, giấy tờ có liên quan.
  • Khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường làm việc, quy trình làm việc và các phần mềm công nghệ mới.
  • Kỹ năng giao tiếp: Nhân viên kế toán cần khéo léo, ứng xử phù hợp với các tình huống vì phải làm việc với nhiều phòng ban, khách hàng.
  • Có khả năng truyền đạt thông tin, thuyết phục: Chính xác và dễ hiểu.
  • Khả năng tính toán nhanh nhạy: Kế toán làm việc với nhiều con số nên cần nắm bắt nhanh, tính toán có độ chính xác cao.
  • Trung thực, bảo mật: Ghi chép cẩn thận, đúng số liệu thực tế, đảm bảo bảo mật suốt quá trình làm việc. Kế toán nội bộ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu cần) khi để rò rỉ thông tin.
  • Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
  • Chịu được áp lực cao.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ luôn có xu hướng tăng từ nhiều năm nay vì vai trò quan trọng của ngành tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Điều này tạo ra cơ hội việc làm cho các sinh viên theo học nghề kế toán. Tuy nhiên, nếu muốn có mức thu nhập cao và nhanh chóng thăng tiến trong tương lai, bạn cần trau dồi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vì tỉ lệ cạnh tranh của ngành này trên thị trường đang rất lớn.