Công việc Kế toán nội bộ

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ luôn duy trì ở mức cao vì hầu hết các doanh nghiệp đều cần vị trí này để xác định được thua lỗ hoặc lợi nhuận. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đề xuất mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho những ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ hiện nay

Kế toán nội bộ là người thực hiện việc kiểm soát, lưu trữ và thống kê các chi phí phát sinh thực tế trong công ty. Những phát sinh này có thể bao gồm chứng từ, hóa đơn, qua đó xác định được thua lỗ hoặc lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Vai trò của nhân viên kế toán nội bộ rất quan trọng trong các công ty dù quy mô lớn hay nhỏ. Gần như 100% các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ. Theo một số khảo sát, việc làm kế toán có thể sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới do nhu cầu xử lý các vấn đề tài chính doanh nghiệp gia tăng không ngừng. Với tỉ lệ tăng trưởng 10%, cơ hội việc làm kế toán cao hơn mức trung bình của một số ngành nghề khác.

Có tới hàng trăm tin đăng tuyển vị trí kế toán nội bộ mỗi tháng trên các trang web việc làm hiện nay. Nhiều công ty mong muốn tìm kiếm những ứng viên có trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ kế toán để dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính. Điều này chứng tỏ nhu cầu nhân lực ngành kế toán tăng theo xu hướng thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.

Trong bối cảnh các vụ bê bối tài chính ngày càng nhiều, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán cũng tăng đáng kể. Đây là cơ hội việc làm cho các nhân viên kế toán, phổ biến ở các ngành nghề như dịch vụ kế toán, hỗ trợ kê khai thuế, tư vấn tài chính, quỹ đầu tư; bất động sản; các dịch vụ bảo hiểm; quản lý tài sản…

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ có xu hướng tăng từ nhiều năm nay tại các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán nội bộ

Thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ thường phụ thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm. Do dó, với những ứng viên thành thạo công việc và có kiến thức chuyên môn vững vàng, các nhà tuyển dụng sẵn sàng đề xuất mức lương cao hơn hẳn so với những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán nội bộ Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán nội bộ 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên kế toán nội bộ 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên kế toán nội bộ 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng bộ phận kế toán nội bộ 12.000.000 - 22.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ trong một doanh nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Mỗi một vị trí đều có yêu cầu công việc riêng biệt. Dưới đây là công việc chi tiết của một kế toán nội bộ:

Công việc chung:

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Lập các hóa đơn, chứng từ, luân chuyển theo quy định và quy trình của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ chứng từ phát sinh.

Quản lý và lưu trữ chứng từ, hóa đơn nội bộ.

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Thống kê, phân tích số liệu thực tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công việc riêng theo từng vị trí:

Kế toán kho: Quản lý quy trình xuất nhập kho, lập chứng từ xuất nhập hàng hóa, lập các báo cáo xuất nhập hàng.

Kế toán thu chi: Lập phiếu thu chi của công ty; Thực hiện thu chi và theo dõi, quản lý tiền.

Kế toán thanh toán: Lập chứng từ và theo dõi các khoản đề nghị, tạm ứng hay thanh toán của công ty.

Kế toán tiền lương: Soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động; Xây dựng quỹ lương và cơ chế trả lương; Theo dõi chế độ bảo hiểm như BHYT, BHXH, BHTN.

Kế toán bán hàng: Nhập số liệu mua bán hàng hóa; Lập chứng từ, hóa đơn bán hàng; Tổng hợp doanh thu; Đối chiếu hàng hóa trong kho.

Kế toán tổng hợp: Tổng hợp, phân loại chứng từ, cập nhật báo cáo hàng ngày; Theo dõi tình hình tài chính công ty; Phân tích số liệu, đề xuất ý kiến quản lý tài chính.

Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ thu, trả và thanh toán cho khách hàng; Lên kế hoạch thu nợ, giãn nợ.

Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản cho khách hàng và công ty, lập ủy nhiệm chi, nộp tiền; Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng; Quản lý tiền của công ty.

Kế toán trưởng: Theo dõi, điều hành và kiểm soát các số liệu hoạt động kế toán của công ty; Tham mưu cho ban lãnh đạo tình hình tài chính.

4. Hình thức làm việc của kế toán nội bộ

Tùy từng quy mô công ty và yêu cầu của công việc, các doanh nghiệp đều có hình thức tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ khác nhau có thể là Full-time hoặc Part-time.

Các công ty quy mô lớn có nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ toàn thời gian hơn làm bán thời gian

4.1. Tuyển dụng kế toán nội bộ làm Full-time (toàn thời gian)

Hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều lựa chọn hình thức tuyển dụng kế toán nội bộ Full-Time. Những người làm việc theo hình thức này phải có mặt tại công ty đủ 8h/ngày và theo đúng giờ giấc quy định.

Các nhà tuyển dụng muốn quản lý nhân sự toàn thời gian để đảm bảo công việc hoàn thành trôi chảy, nhanh chóng và dễ giải quyết các vấn đề khi có phát sinh. Nhân viên kế toán nội bộ toàn thời gian cũng được đảm bảo mọi quyền lợi về mức lương chế độ đãi ngộ như BHXH, BHYT, BHTN.

4.2. Tuyển dụng kế toán nội bộ làm Part-time

Tuyển dụng kế toán nội bộ Part-time là hình thức mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn vì có thể tiết kiệm được nhiều chi phí. Công ty sẽ chi trả mức lương theo yêu cầu công việc và không cần các chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức. Kế toán nội bộ Part-time sẽ không cần có mặt ở công ty mà làm việc theo giờ giấc linh hoạt, chỉ cần hoàn thành công việc theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận từ trước với doanh nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Đây là những nơi có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên có chuyên môn giỏi thuộc lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng kế toán nội bộ TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ luôn duy trì ở mức cao vì đây là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn. Có tới hàng trăm tin tuyển vị trí này mỗi tháng trên các trang web việc làm. Đây là cơ hội cho các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ cao ở lĩnh vực này, với mức lương từ 11.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại TP. HCM rất lớn vì khu vực này tập trung nhiều nhân lực từ các tỉnh lân cận.

5.2. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của đất nước cũng là trung tâm kinh tế khu vực miền Bắc. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ liên tục gia tăng theo các năm.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm thuộc lĩnh vực này. Nhưng, Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều lao động từ các tỉnh thành khác nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại đây rất lớn.

5.3. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ cũng có xu hướng tăng nhiều năm nay vì đây là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung của nước ta. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán nội bộ tại Đà Nẵng được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ tốt từ các doanh nghiệp.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt hơn cho các ứng viên có trình độ chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

5.4. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Bình Dương

Bình Dương đang xây dựng cơ sở vật chất trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tỉnh Bình Dương luôn duy trì ở mức rất cao.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn đây là nơi để phát triển kinh doanh, kéo theo cơ hội việc làm cho các lao động đặc biệt là nhân viên kế toán nội bộ. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000, nhiều ứng viên có chuyên môn trình độ lựa chọn công việc này để ổn định thu nhập tài chính và có tiềm năng thăng tiến trong tương lai.

5.5. Tuyển dụng kế toán nội bộ tại Quảng Ninh

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán nội bộ luôn ở mức cao vì đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng, các tập đoàn sản xuất khoáng sản, công ty xuất nhập khẩu trong nước và nước ngoài. Những nhân viên kế toán có trình độ và kinh nghiệm luôn được các nhà tuyển dụng ưu ái lựa chọn.

Mức lương của những người này tại Quảng Ninh thường dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn nếu thăng tiến trong công việc.

Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu đặc biệt dành cho nhân viên kế toán nội bộ

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán nội bộ

Vai trò của nhân viên kế toán nội bộ luôn rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào. Nhiều công ty luôn trong tình trạng “khát” nhân lực có tài. Nếu muốn trúng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Kiến thức chuyên môn:

Nghiệp vụ kế toán: Tốt nghiệp cao đẳng và đại học chuyên ngành Kế toán, các chuyên ngành có liên quan hoặc có chứng chỉ hành nghề kế toán.

Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm về kế toán như nhập liệu, phân tích dữ liệu, xử lý giao dịch tài chính, làm báo cáo tài chính…

Nắm vững nguyên tắc kế toán, một số quy định về thuế, pháp luật có liên quan.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng bao gồm Microsoft Excel, Word và PowerPoint.

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung…, giúp kế toán dễ tiếp cận kiến thức mới, giao tiếp được với đối tác nước ngoài.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt: Phân bổ từng công việc hợp lý tránh quá hạn, đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.

Kỹ năng quản lý hồ sơ thanh toán, hồ sơ hàng hóa, giấy tờ có liên quan.

Khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường làm việc, quy trình làm việc và các phần mềm công nghệ mới.

Kỹ năng giao tiếp: Nhân viên kế toán cần khéo léo, ứng xử phù hợp với các tình huống vì phải làm việc với nhiều phòng ban, khách hàng.

Có khả năng truyền đạt thông tin, thuyết phục: Chính xác và dễ hiểu.

Khả năng tính toán nhanh nhạy: Kế toán làm việc với nhiều con số nên cần nắm bắt nhanh, tính toán có độ chính xác cao.

Trung thực, bảo mật: Ghi chép cẩn thận, đúng số liệu thực tế, đảm bảo bảo mật suốt quá trình làm việc. Kế toán nội bộ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu cần) khi để rò rỉ thông tin.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực cao.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán nội bộ luôn có xu hướng tăng từ nhiều năm nay vì vai trò quan trọng của ngành tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Điều này tạo ra cơ hội việc làm cho các sinh viên theo học nghề kế toán. Tuy nhiên, nếu muốn có mức thu nhập cao và nhanh chóng thăng tiến trong tương lai, bạn cần trau dồi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vì tỉ lệ cạnh tranh của ngành này trên thị trường đang rất lớn.