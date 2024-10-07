Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Sóc Trăng - Tiền Giang ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Kiểm soát đề xuất mua hàng của bộ phận mua hàng.

2. Làm việc hợp tác với phòng ban khác trong quá trình xử lý các bộ hồ sơ mua hàng phục vụ cho mục đích ghi sổ kế toán và thanh toán

3. Kiểm tra bộ chứng từ mua hàng (đề xuất mua hàng, hợp đồng, hóa đơn,...) theo đúng quy định của công ty.

4. Theo dõi, ghi chép và phản ánh kịp thời, chính xác chỉ tiêu mua hàng về số lượng, chủng loại, qui cách, thời điểm ghi nhận mua hàng.

5. Theo dõi công nợ nhà cung cấp, đối chiếu công nợ và thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp

6. Lập báo cáo kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

7. Kiểm tra và trình đề nghị thanh toán cho Giám đốc và Kế toán trưởng duyệt.

8. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ mua hàng một cách khoa học và đầy đủ.

9. Lập báo cáo công nợ và một số báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các ngành kế toán, kiểm toán; ưu tiên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Tài chính ngân hàng

- Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực kế toán trong đó trên 1 năm có kinh nghiệm thanh toán hoặc kế toán mua hàng

- Có hiểu biết về phần mềm Misa, thành thạo Excel;

- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao;

- Tinh thần trách nhiệm, trung thực;

- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp máy tính bàn cho nhân viên

12 ngày nghỉ phép có lương

Được review 1 lần trong năm sau 12 tháng

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin