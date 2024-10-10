Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thăng Long, Phường 04, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

- Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán đảm bảo tính trung thực, chính xác.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ, các khoản vay ngân hàng, công nợ ...xử lý các vấn đề phát sinh trong bộ phận.

- Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước: Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, báo cáo thuế GTGT, BCTC và các báo cáo theo sự yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội nhóm.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu và các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có KN ở vị trí tương đương, nắm rõ quy định về kế toán và thuế, có chứng chỉ Kế Toán Trưởng.

-Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin tốt; Thành thạo vi tính, phần mềm kế toán.

- Đã từng làm việc cho các loại hình cty Logistics, thương mại, dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực, xét tăng lương mỗi năm, không bao giờ chậm trễ lương.

- Đãi ngộ khác như: Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định Nhà nước; Nhiều hoạt động đào tạo, vui chơi, du lịch trong và ngoài nước, thẻ bảo hiểm sức khỏe PTI

- Môi trường năng động (8X, 9X): Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến và trao quyền

- Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau hết mình

- Công việc đúng đam mê và nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS

