Tuyển Kế toán trưởng CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
- Hồ Chí Minh: 202 Lý Chính Thắng Phường 09 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc
Quản lý và rà soát số liệu, báo cáo kế toán của công ty & từng dự án. Đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả với mức chi phí thấp nhất thông qua đảm bảo việc hoạch định tài chính, quản lý tài sản, quản lý tài chính hiệu quả giúp công ty tối ưu hoá chi phí, vốn đầu tư, tăng lợi nhuận và phát triển doanh số.
Chịu trách nhiệm về Quy trình kế toán và hạch toán sổ sách, cân đối kế toán từng dự án.
Đảm bảo quản lý chi phí, nguồn vốn hiệu quả và đúng quy định, chứng từ sổ sách hợp lệ và đầy đủ tính pháp lý.
Kết nối và kiểm soát chi phí công nợ
Kiểm soát các khoản thanh toán phát sinh.
Hoạch định và phân tích, kiểm kê, kiểm soát số liệu kế toán, tài sản công ty nhằm tối ưu hoá vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh.
Báo cáo nội bộ, báo cáo doanh thu – chi phí, tình hình thu chi hàng tháng.
Đảm bảo báo cáo tài chính chính xác, đúng hạn
Hoạch định QCP, phân tài chính và xác lập các kế hoạch tối ưu/ cải thiện chi phí, doanh thu, phối hợp các phòng ban thực hiện.
Quản lý ngân sách và đảm bảo thực thi hiệu quả trong phạm vi kế hoạch, ngân sách đã được duyệt.
Chịu trách nhiệm về quy trình tài chính, kế toán và tham gia vào các quy trình hoạt động của phòng ban.
Báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kế toán và sổ sách kế toán hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo công ty.
Tuyển dụng, Huấn luyện, đào tạo và phát triển kế toán viên.
Một số công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo từ cấp trên
Yêu Cầu Công Việc
Độ tuổi: Từ 30 tuổi…..
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán tại vị trí tương đương
Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ kế toán
Hiểu về pháp lý HĐ, Kinh tế.
Thành thạo các kỹ năng vi tính, các phần mềm kế toán, kỹ năng tính toán.
Am hiểu về hoạt động công ty phân phối.
Có khả năng phân tích, tổng hợp Data, số liệu là điểm mạnh
Anh văn giao tiếp
Kỹ năng : giao tiếp tốt, truyền đạt ,trình bày và giải quyết vấn đề tốt
Nhanh nhẹn, không ngại khó khăn, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc lâu dài
Ngoài hình, tác phong tốt
Quyền Lợi
Lương thưởng tháng 13 ( làm việc trên 6 tháng)
Du lịch, teambuilding hằng năm ( tùy theo kết quả kinh doanh)
Môi trường làm việc thân thiện
Làm việc chăm chỉ tốt sẽ có cơ hội được thăng tiến
Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và mã lao động
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
