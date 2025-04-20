Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Nguyễn văn Hưởng, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý các hoạt động liên quan đến mảng Tài chính – Kế toán (ngành BĐS)

Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn và dài hạn..

Hạch toán và kiểm soát chi phí.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan đến bộ phận kế toán.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo thuế hàng quý, và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

Các công việc liên quan đến ngân hàng: vay, giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả.

Thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Theo dõi, lập các chứng từ liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, công nợ, phân bổ chi phí, bảng tính lãi vay, tài sản và vật tư...

Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, chứng từ nghiệp vụ, hóa đơn đầu vào + đầu ra, kê khai, xuất hoá đơn VAT

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ.

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ chuyên môn khi có yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, cùng tiến hành thực hiện các thương vụ mua/ bán/ sáp nhập công ty, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng trong/ ngoài nước, các quỹ đầu tư trong/ ngoài nước của tổng công ty và các công ty thành viên.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo: Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã làm tập đoàn BĐS có ít nhất 2 công ty con

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, có các chứng chỉ liên quan.

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Có từ 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong các lĩnh vực: Bất động sản, M&A, thực hiện cho thuê tài sản, nhà hàng, khách sạn, đầu tư tài chính, mua cổ phần.

Có mối quan hệ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ...

Có kiến thức sâu, rộng về kế toán, tài chính, quản trị rủi ro.

Thành thạo nghiệp vụ với các loại báo cáo hợp nhất...

Hiểu biết các thị trường vốn.

Cẩn trọng, uy tín, thành thạo các công cụ máy tính, kỹ năng báo cáo...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia du lịch, tham gia khóa học, đào tạo.

Tham gia đầy đủ các quyền lợi của công ty.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và thưởng bộ phận, thưởng dự án, công trình.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép năm, nghỉ phép ốm đau và nghỉ phép có trả lương.

Hỗ trợ thiết bị công việc

Tham gia các hoạt động Team buliding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S

