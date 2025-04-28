Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1134/1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ chi phí tại Chi nhánh Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty

Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh cho BGĐ

Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu

Theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách

Quản lý các khoản thuế và các khoản công nợ của công ty

Thực hiện quản lý hàng tồn kho, lên đơn hàng, thu hồi công nợ của khách hàng.

Quản lý hành chính của chi nhánh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Nữ, dưới 42 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng, nếu có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Đã có kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp/ kế toán thuế/ ....

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến kế toán

Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt

Cẩn thận, trung thực, khả năng làm việc với con số, có trách nhiệm với công việc

Có nguyện vọng làm việc lâu dài cho Công ty

Quyền Lợi

Thu nhập: 18 - 22 triệu/tháng

Trợ cấp ăn trưa 35k/ngày

Nghỉ 1.5 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định

Tham gia BHXH theo quy định

Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm

Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác......

Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên

Tham gia nhiều hoạt động của công ty: Được bay Hà Nội tham dự sự kiện sinh nhật, teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, ...

