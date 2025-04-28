Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 1134/1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ chi phí tại Chi nhánh Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty
Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán
Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh cho BGĐ
Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu
Theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách
Quản lý các khoản thuế và các khoản công nợ của công ty
Thực hiện quản lý hàng tồn kho, lên đơn hàng, thu hồi công nợ của khách hàng.
Quản lý hành chính của chi nhánh
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 42 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng, nếu có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Đã có kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp/ kế toán thuế/ ....
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến kế toán
Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt
Cẩn thận, trung thực, khả năng làm việc với con số, có trách nhiệm với công việc
Có nguyện vọng làm việc lâu dài cho Công ty
Tại Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp ăn trưa 35k/ngày
Nghỉ 1.5 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định
Tham gia BHXH theo quy định
Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm
Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác......
Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên
Tham gia nhiều hoạt động của công ty: Được bay Hà Nội tham dự sự kiện sinh nhật, teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI