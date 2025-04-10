Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường Đường N6, P.Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý công việc hàng ngày của kế toán
Lập các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán định kỳ theo quy định
Nộp các báo cáo cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra thuế
Lưu trữ hồ sơ và các chứng từ liên quan
Hoàn thành các báo cáo nội bộ
Các công việc về BHXH, TNCN, công đoàn, lao động
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật về thuế
Chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của báo cáo tài chính
Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính,...
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).Đóng dựa trên 50% lương thoả thuận.
Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ sau một năm làm việc.
Thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, trung thu.... theo quy định của công ty.
Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
