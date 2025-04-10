Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường Đường N6, P.Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý công việc hàng ngày của kế toán

Lập các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán định kỳ theo quy định

Nộp các báo cáo cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra thuế

Lưu trữ hồ sơ và các chứng từ liên quan

Hoàn thành các báo cáo nội bộ

Các công việc về BHXH, TNCN, công đoàn, lao động

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật về thuế

Chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của báo cáo tài chính

Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi từ 30 đến 40

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính,...

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tổ chức tại công ty chi trả.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).Đóng dựa trên 50% lương thoả thuận.

Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ sau một năm làm việc.

Thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, trung thu.... theo quy định của công ty.

Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM

