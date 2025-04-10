Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường Đường N6, P.Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý công việc hàng ngày của kế toán
Lập các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán định kỳ theo quy định
Nộp các báo cáo cho cơ quan thuế, thanh tra, kiểm tra thuế
Lưu trữ hồ sơ và các chứng từ liên quan
Hoàn thành các báo cáo nội bộ
Các công việc về BHXH, TNCN, công đoàn, lao động
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật về thuế
Chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của báo cáo tài chính
Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi từ 30 đến 40
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính,...
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tổ chức tại công ty chi trả.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).Đóng dựa trên 50% lương thoả thuận.
Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ sau một năm làm việc.
Thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, trung thu.... theo quy định của công ty.
Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, nhà xưởng số 4, đường N6, đ.D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

