Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T
- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa Tân Bình Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động công tác kế toán của Công ty
Triển khai bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán hợp lý, có hệ thống & chuyên nghiệp
Hợp tác cùng các bộ phận liên quan để quản lý doanh thu, chi phí
Kiểm soát, giám sát việc luân chuyển tiền tệ, hàng hóa, công nợ giữa các cửa hàng, tránh xảy ra thất thoát & sai lệch giữa thực tế - trên hệ thống
Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ
Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả
Báo cáo theo quy định của Nhà nước
Báo cáo định kỳ kịp thời hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc
Các công việc khác theo chỉ đạo của Công ty
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên (tối thiểu 03 năm)
Có kinh nghiệm làm việc trong chuỗi bán lẻ
Am hiểu về Thuế & các quy định Pháp luật
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Ưu tiên ứng viên thành thạo Misa/Amis), MS Office
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kế toán trong ngành bán lẻ
Chịu được áp lực công việc
Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm cao trong công việc và kỷ luật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý
Cơ hội học tập và phát triển liên tục
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI