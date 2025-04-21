Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa Tân Bình Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động công tác kế toán của Công ty

Triển khai bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán hợp lý, có hệ thống & chuyên nghiệp

Hợp tác cùng các bộ phận liên quan để quản lý doanh thu, chi phí

Kiểm soát, giám sát việc luân chuyển tiền tệ, hàng hóa, công nợ giữa các cửa hàng, tránh xảy ra thất thoát & sai lệch giữa thực tế - trên hệ thống

Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ

Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả

Báo cáo theo quy định của Nhà nước

Báo cáo định kỳ kịp thời hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc

Các công việc khác theo chỉ đạo của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng

Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên (tối thiểu 03 năm)

Có kinh nghiệm làm việc trong chuỗi bán lẻ

Am hiểu về Thuế & các quy định Pháp luật

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Ưu tiên ứng viên thành thạo Misa/Amis), MS Office

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kế toán trong ngành bán lẻ

Chịu được áp lực công việc

Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm cao trong công việc và kỷ luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-30tr

Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

