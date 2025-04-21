Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 Võ Văn Tần, Phường VTS, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng.

Theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế, sắp xếp sổ sách chứng từ, hóa đơn.

Làm lệnh thanh toán trong nước và quốc tế, làm bảo lãnh với ngân hàng, nộp thuế nhập khẩu và thuế khác.

Theo dõi hạn mức tín dụng và dòng tiền...

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm lên báo cáo quyết toán thuế năm và nộp thống kê và các báo cáo giải trình chi tiết.

Làm công văn hỏi đáp chính sách thuế khi phát sinh, đối chiếu nợ thuế trong năm (nếu có)

Xuất hóa đơn.

Cung cấp và giải trình hồ sơ với kiểm toán, thuế, ngân hàng.

Làm hồ sơ vay ngân hàng cho công ty và cá nhân chủ doanh nghiệp.

Kiểm tra hợp đồng/hóa đơn đầu ra/đầu vào của công ty.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán thuế trong tất cả các bộ phận thuộc công ty.

Tập hợp, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ kế toán.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo qui định.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán và Ban Lãnh đạo.

Tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo quy định Công ty, quản lý nghỉ phép..., theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên.

Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân, đăng ký người phụ thuộc, quyết toán thuế TNCN cho người lao động

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và đảm bảo theo bảng mô tả công việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN: đầy đủ khi được nhận chính thức

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Một số chế độ khác theo quy định hiện hành của công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 – 17h00 thứ 7: 8h00 -12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

