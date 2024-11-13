Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, TP.Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Xử lý, kiểm tra các hợp đồng theo thuế

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng

- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiếp và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ hợp lý và khớp với báo cáo chi tiết

- Thực hiện công tác theo phân công

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên bạn có kinh nghiệm quyết toán thuế - làm việc với cơ quan thuế rồi

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm tin học văn phòng khác.

- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các Luật liên quan.

- Cẩn thận, Trung thực, trách nhiệm.

- Chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Khoảng 10-11Tr

- Làm việc giờ hành chính.

- Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, nghỉ phép 12 ngày / năm, lương tháng 13

- Cơ hội thăng tiến và khẳng định mình: ko giới hạn

- Cơ hội phát triển bản thân: được hỗ trợ hết mức

- Team Building hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Lương thưởng hấp dẫn

- Sếp gần gũi, công minh, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

