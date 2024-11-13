Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, TP.Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Xử lý, kiểm tra các hợp đồng theo thuế
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng
- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiếp và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ hợp lý và khớp với báo cáo chi tiết
- Thực hiện công tác theo phân công
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên bạn có kinh nghiệm quyết toán thuế - làm việc với cơ quan thuế rồi
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm tin học văn phòng khác.
- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các Luật liên quan.
- Cẩn thận, Trung thực, trách nhiệm.
- Chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Khoảng 10-11Tr
- Làm việc giờ hành chính.
- Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, nghỉ phép 12 ngày / năm, lương tháng 13
- Cơ hội thăng tiến và khẳng định mình: ko giới hạn
- Cơ hội phát triển bản thân: được hỗ trợ hết mức
- Team Building hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Lương thưởng hấp dẫn
- Sếp gần gũi, công minh, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 75 Hàng Mã, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

