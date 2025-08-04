Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nhà số 1, ngõ 43C Phan chu Trinh, Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng và địa điểm xây dựng.
Sử dụng phần mềm CAD (Computer-Aided Design) để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật chi tiết.
Đảm bảo thiết kế tuân thủ các quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn.
Trình bày các phương án thiết kế cho khách hàng và các bên liên quan.
Giải thích và bảo vệ các quyết định thiết kế.
Điều chỉnh thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng.
Thiết kế hệ thống kỹ thuật: Phối hợp với các kỹ sư để thiết kế hệ thống điện, nước, thông gió và điều hòa không khí.
Thiết kế hệ thống kỹ thuật:
Quản lý hồ sơ thiết kế: Lưu trữ và quản lý hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan
Quản lý hồ sơ thiết kế:

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm trở lên.
Thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Revit Architecture.
Chủ động và chịu được áp lực công việc.
Biết lắng nghe và biết phối hợp các bộ phận liên qua.
Khả năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13;
Thu nhập từ 12 triệu- 30 triệu/tháng( Lương cơ bản+ giao khoán)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Được nghỉ vào các ngày lễ, có chế độ ngày lễ và dịp sinh nhật.
Môi trường làm việc năng động & thân thiện và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: nhà số 1, ngõ 43C, phan chu trinh, đội cung, tp Vinh, nghệ an

