Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 đường Vĩ Cầm 5, KĐT An Lạc Green Sympony, Vân Can, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hệ thống điện, Phụ trợ cho Dự án nhà máy Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe... theo tiêu chuẩn GMP (WHO, EU, FDA, ASEAN...)

Thiết lập bản vẽ kiến trúc sơ bộ/ Lập mô hình 3D

Bóc tách vật tư/ lập Dự toán theo thiết kế.

Quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, bản vẽ, bảng tính, phối hợp với các bộ môn thiết kế khác.

• Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Cấp thoát nước, kỹ thuật nhiệt...

• Thành thạo phần mềm Revit, Autocad.

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch, xử lý công việc logic.

• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường có năng lực – sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Các chế độ Du lịch, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết…hàng năm

• Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, nghỉ Lễ Tết... theo đúng quy định của Luật lao động.

• Môi trường làm việc: Cởi mở, thân thiện, đề cao tính sáng tạo và phát triển năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

