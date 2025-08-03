Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32 đường Vĩ Cầm 5, KĐT An Lạc Green Sympony, Vân Can, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hệ thống điện, Phụ trợ cho Dự án nhà máy Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe... theo tiêu chuẩn GMP (WHO, EU, FDA, ASEAN...)
Thiết lập bản vẽ kiến trúc sơ bộ/ Lập mô hình 3D
Bóc tách vật tư/ lập Dự toán theo thiết kế.
Quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, bản vẽ, bảng tính, phối hợp với các bộ môn thiết kế khác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Cấp thoát nước, kỹ thuật nhiệt...
• Thành thạo phần mềm Revit, Autocad.
• Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
• Kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch, xử lý công việc logic.
• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường có năng lực – sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Các chế độ Du lịch, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết…hàng năm
• Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, nghỉ Lễ Tết... theo đúng quy định của Luật lao động.
• Môi trường làm việc: Cởi mở, thân thiện, đề cao tính sáng tạo và phát triển năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Số nhà 18, đường Măng Cầm 1, Khu Đô Thị mới An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

