Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại công trường xây dựng nhà xưởng.
Lập và tổ chức thực hiện tiến độ thi công.
Kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và chi phí công trình.
Phối hợp với các bộ phận liên quan và chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Báo cáo định kỳ tình hình thi công cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 28-36 tuổi
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, kỹ thuật công trình, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Chỉ huy trưởng công trình, ưu tiên các dự án nhà xưởng, công nghiệp.
Có chứng chỉ Chỉ huy trưởng theo quy định.
Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc có thể làm việc tại Cái Mép.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, kỹ thuật công trình, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Chỉ huy trưởng công trình, ưu tiên các dự án nhà xưởng, công nghiệp.
Có chứng chỉ Chỉ huy trưởng theo quy định.
Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc có thể làm việc tại Cái Mép.
Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận + Thưởng dự án
Bảo hiểm sức khoẻ
Chi phí chỗ ở, di chuyển, wifi công ty khi làm ở dự án
Chế độ BHXH theo quy định
Thưởng Lễ - Tết
Du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động của công ty
Môi trường làm việc năng động
Bảo hiểm sức khoẻ
Chi phí chỗ ở, di chuyển, wifi công ty khi làm ở dự án
Chế độ BHXH theo quy định
Thưởng Lễ - Tết
Du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động của công ty
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI