Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại công trường xây dựng nhà xưởng.

Lập và tổ chức thực hiện tiến độ thi công.

Kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và chi phí công trình.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Báo cáo định kỳ tình hình thi công cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28-36 tuổi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, kỹ thuật công trình, hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Chỉ huy trưởng công trình, ưu tiên các dự án nhà xưởng, công nghiệp.

Có chứng chỉ Chỉ huy trưởng theo quy định.

Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc có thể làm việc tại Cái Mép.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận + Thưởng dự án

Bảo hiểm sức khoẻ

Chi phí chỗ ở, di chuyển, wifi công ty khi làm ở dự án

Chế độ BHXH theo quy định

Thưởng Lễ - Tết

Du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động của công ty

Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin