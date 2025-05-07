Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng (KH) tiềm năng ký hợp đồng dịch vụ du học, đầu tư và định cư qua các kênh: đến trực tiếp văn phòng, hotlines, Telesales, các kênh online/LiveChat, Fanpage, Zalo, Email, CTV, khác...

Đánh giá hồ sơ, tư vấn lộ trình du học, đầu tư, định cư phù hợp với KH.

Tìm hiểu, cập nhật thông tin chương trình du học, đầu tư, định cư, chính sách thị thực ở các nước.

Chăm sóc, theo dõi KH tiềm năng đã liên hệ.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình thực hiện hồ sơ.

Đảm bảo KPIs và deadline công việc.

Tham gia chương trình đào tạo của các đối tác trường để cập nhật thông tin về trường, chính sách du học của các nước.

Tham gia sự kiện giới thiệu về các chương trình đầu tư, định cư để cập nhật thông tin chương trình định cư.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, tham gia tổ chức sự kiện quảng bá thúc đẩy hoạt động tư vấn chốt sale.

Phối hợp với marketing xây dựng các nội dung sáng tạo để quảng bá chương trình.

Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch doanh số hàng tháng, quý, năm.

Lập kế hoạch hoạt động cụ thể để phục vụ cho việc tư vấn nhằm đạt mục tiêu doanh số đã đề ra.

Báo cáo doanh số, hoạt động tư vấn hàng tuần, tháng, quý, năm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, dịch vụ, ngôn ngữ, ngoại ngữ, giáo dục...

Ưu tiên các UV đã từng đi du học, sinh sống ở nước ngoài.

Chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương tối thiểu bậc 4 theo khung 6 bậc của CEFR.

Biết thêm tiếng Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên biết thêm các công cụ thiết kế, xử lý phim ảnh...

Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán với KH. Yêu thích việc giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Trung thực, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong tư vấn, chốt sale

Có thái độ ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực.

Kinh nghiệm từ 06 tháng ở vị trí tương đương.

Có kiến thức và kinh nghiệm tư vấn và xử lý hồ sơ du học, đầu tư, định cư một trong các thị trường Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand...

Am hiểu các thủ tục định cư nước ngoài, hoặc từng đi du lịch các quốc gia trên là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh và chế độ hoa hồng hấp dẫn

Cơ hội phát triển sự nghiệp: được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng, được trực tiếp cập nhật thông tin từ các trường và tổ chức quốc tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

Các hoạt động team-building, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ.

Các phúc lợi khác: Quà sinh nhật, thưởng các dịp lễ tết,...

Cơ hội đi công tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển

