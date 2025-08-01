Tuyển Kiến trúc sư Công ty xi măng Chinfon làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty xi măng Chinfon
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty xi măng Chinfon

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty xi măng Chinfon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 288 đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:
• Lập kế hoạch khai thác, các báo cáo liên quan tới hoạt động khoáng sản theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong phạm vi công việc được phân công;
• Quản lý, giám sát, điều hành các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong phạm vi được phân công;
• Thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý mỏ về Tài nguyên khoáng sản, Đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;
• Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và tham gia làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực liên quan;
• Các nhiệm vụ khác liên quan đến vị trí công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, tuổi < 45;
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Mỏ địa chất;
• Hiểu biết tốt về Luật khoáng sản, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường;
• Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác mỏ hoặc tương đương, có kinh nghiệm quản lý hoạt động khai thác mỏ;

Tại Công ty xi măng Chinfon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty xi măng Chinfon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty xi măng Chinfon

Công ty xi măng Chinfon

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, đường Bạch Đằng, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

