Tuyển Kiến trúc sư Công ty xi măng Chinfon làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

• Lập kế hoạch khai thác, các báo cáo liên quan tới hoạt động khoáng sản theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong phạm vi công việc được phân công;

• Quản lý, giám sát, điều hành các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong phạm vi được phân công;

• Thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý mỏ về Tài nguyên khoáng sản, Đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;

• Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và tham gia làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực liên quan;

• Các nhiệm vụ khác liên quan đến vị trí công việc.