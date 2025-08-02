Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 79 Hà Huy Tập, phường Vinh Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: lưu trữ hồ sơ, soạn thảo văn bản

• Thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự, chấm công, tính lương, theo dõi ca máy, BHXH và các chế độ cho nhân viên

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hành chính – nhân sự hiệu quả

• Chốt và sắp xếp lịch trình công tác cho sếp ( Đặt vé máy bay, đặt xe, khách sạn....)

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành Hành chính, Nhân sự hoặc Kế toán, các ngành liên quan

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...),BHXH

• Có kinh nghiệm kế toán, thành thạo về chấm công, làm lương cho công ty xây dựng

• Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp công tác ( Thu nhập từ 8 - 10 triệu/ tháng)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Có cơ hội học hỏi trực tiếp từ Ban lãnh đạo và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.