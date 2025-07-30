Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn
- Hà Nội: NV05 Romantic Park, KĐT mới Tây Hồ Tây, P Xuân La, Q.Tây Hồ TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển:
+ Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, đề xuất định hướng đầu tư;
+ Triển khai, duy trì mối quan hệ với cơ quan nhà nước và các đối tác, đơn vị địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư;
+ Thực hiện nghiên cứu cơ hội đầu tư: Phân tích, đánh giá các yếu tố pháp lý, quy hoạch, cơ hội thị trường để đề xuất định hướng đầu tư, định hướng pháp lý phát triển dự án;
+ Phối hợp lập, báo cáo giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi các dự án: (i) Nghiên cứu pháp lý hiện hành và đặc thù địa phương để xây dựng định hướng kế hoạch và chi phí PTDA cho đến khi dự án được cấp GPXD;
+ Thực hiện các công tác lập hồ sơ tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án, hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án (tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đấu thầu, Đấu giá…);
+ Thực hiện các công tác Phát triển dự án từ khi nghiên cứu đầu tư đến khi hoàn thành cấp phép xây dựng dự án (không bao gồm các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng);
+ Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, Giao đất;
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13/ thưởng hiệu quả KD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI