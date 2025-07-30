Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Điện Gió Thiên Long – Bắc Kạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển:

+ Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, đề xuất định hướng đầu tư;

+ Triển khai, duy trì mối quan hệ với cơ quan nhà nước và các đối tác, đơn vị địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư;

+ Thực hiện nghiên cứu cơ hội đầu tư: Phân tích, đánh giá các yếu tố pháp lý, quy hoạch, cơ hội thị trường để đề xuất định hướng đầu tư, định hướng pháp lý phát triển dự án;

+ Phối hợp lập, báo cáo giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi các dự án: (i) Nghiên cứu pháp lý hiện hành và đặc thù địa phương để xây dựng định hướng kế hoạch và chi phí PTDA cho đến khi dự án được cấp GPXD;

+ Thực hiện các công tác lập hồ sơ tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án, hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án (tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đấu thầu, Đấu giá…);

+ Thực hiện các công tác Phát triển dự án từ khi nghiên cứu đầu tư đến khi hoàn thành cấp phép xây dựng dự án (không bao gồm các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng);

+ Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, Giao đất;

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo Công ty