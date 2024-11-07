Tuyển Hành chính Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện công tác đối ngoại của công ty

- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc đầu tư của công ty bên Pháp

- Giao tiếp trao đổi công việc với đối tác nước ngoài ( cụ thể Pháp), dịch thuật các văn bản , tài liệu, âm thanh.. bằng tiếng Pháp

- Phân chia công việc nghiên cứu cho các thành viên trong nhóm, tổng hợp thông tin.

- Các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại hình ưa nhìn ( cao trên 1m60) ,

- Tốt nghiệp đại học

- Tiếng Anh thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc , viết

- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp xử lí tình huống tốt

Quyền Lợi

- Mức lương khởi điểm : 12.000.000 đ + phụ cấp + cơm trưa VP

- Được hưởng thâm niên theo QĐ của VP

- Xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT... các chế độ khác theo QĐ

Cách Thức Ứng Tuyển

