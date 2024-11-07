Tuyển Hành chính Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Thực hiện công tác đối ngoại của công ty
- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc đầu tư của công ty bên Pháp
- Giao tiếp trao đổi công việc với đối tác nước ngoài ( cụ thể Pháp), dịch thuật các văn bản , tài liệu, âm thanh.. bằng tiếng Pháp
- Phân chia công việc nghiên cứu cho các thành viên trong nhóm, tổng hợp thông tin.
- Các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình ưa nhìn ( cao trên 1m60) ,
- Tốt nghiệp đại học
- Tiếng Anh thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc , viết
- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp xử lí tình huống tốt
Tại Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương khởi điểm : 12.000.000 đ + phụ cấp + cơm trưa VP
- Được hưởng thâm niên theo QĐ của VP
- Xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT... các chế độ khác theo QĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
