Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 50 Triệu

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu gạo cho công ty. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh xuất khẩu gạo, đào tạo, huấn luyện nhân viên. Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng quốc tế. Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo với khách hàng. Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu của thị trường quốc tế. Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý bán hàng, quản lý kho hàng xuất khẩu. Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thị trường cho Ban Giám đốc. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ quốc tế.

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trên 5 năm kinh nghiệm vận hành kinh doanh xuất khẩu. Có kinh nghiệm ngành hàng Gạo là ưu thế. Nắm vững kiến thức về kinh doanh xuất khẩu gạo, các quy định về xuất nhập khẩu. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Có kiến thức về thị trường gạo quốc tế, các đối thủ cạnh tranh. Tinh thần kiên trì, bền bỉ và không ngại với brand mới.

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00) Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 50 triệu trở lên Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm Thử việc: 2 tháng Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ... Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...) Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên) Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ... Party định kỳ Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

