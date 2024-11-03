Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 526 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bảo trì định kỳ hoặc đột xuất cho tất cả các thiết bị phân phối hoặc được uỷ thác, nhằm đảm bảo hoạt động cơ học ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và kiểm soát các thiết bị.

Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn về vận hành và bảo trì thiết bị, đồng thời hỗ trợ xây dựng sổ tay bảo trì với trình tự phân tích kết cấu, sửa chữa và tháo gỡ cho từng loại thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng, độ chính xác và hiệu quả trong công tác bảo trì.

Công tác bảo trì thiết bị cần phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư thiết bị và điện. Với chuyên môn bổ sung từ họ, mọi thông số ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị sẽ được xem xét đầy đủ trong quá trình bảo trì.

Đào tạo các kỹ thuật viên bảo trì cấp dưới thông qua việc giảng dạy và hợp tác, đồng thời nâng cao kinh nghiệm và năng lực nhân lực bảo trì để đáp ứng nhu cầu dài hạn và mở rộng kinh doanh của công ty.

Thông báo cho nhóm kinh doanh về các thông số kỹ thuật và số lượng phụ tùng thay thế hoặc các bộ phận cần thiết cho công tác bảo trì, đồng thời lập báo giá cung cấp liên quan khi cần thiết.

Khi hoàn thành mỗi hoạt động bảo trì, cần cung cấp danh sách kiểm tra bảo trì để khách hàng ký xác nhận việc hoàn thành công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, nam, dưới 40 tuổi.

Bằng Cao đẳng hoặc Đại học các ngành liên quan như Hoá chất, Chữa cháy và Bảo hộ lao động, Môi trường.

2. Kỹ năng & Kiến thức/Kinh nghiệm:

Đồng nghiệp người Việt Nam cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, hoặc có kỹ năng biên tập báo cáo bằng cả hai ngôn ngữ.

Có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và bảo trì cơ khí, có khả năng phân tích các đề xuất và ra quyết định liên quan đến kết cấu cơ khí và hoạt động bảo trì.

3. Khác:

Trung thực, ham học hỏi, có thái độ tích cực và siêng năng trong công việc, cùng với tinh thần gắn kết cao với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật.

Các khoản phụ cấp khác được tính theo tình hình thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

