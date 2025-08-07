Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách vật tư trên bản vẽ thiết kế và thực tế yêu cầu tại công trình

- Lên kế hoạch công việc theo từng giai đoạn của Dự Án.

- Giám sát thi công và theo dõi tiến độ công việc.

- Phối hợp làm việc với Chủ đầu tư và Chuyên gia nước ngoài...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Đại học

- Chuyên ngành: cơ khí – hóa thiết bị.

- Biết sử dụng bản vẽ, đọc, bóc tách vật tư từ bản vẽ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn Autocad, corel, ...

- Khả năng giao tiếp tốt tiếng anh.

- Có thể đi công trình

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Theo luật lao động hiện hành: Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN, ...

- Phúc lợi theo quy định của công ty: thưởng tháng 13, thưởng lễ khác, ...

- Được đi du lịch hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hồ sơ xin việc

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM

