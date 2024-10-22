Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Dung Quất , Bình Sơn , Quảng Ngãi, Bình Sơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát công nhân ,tổ nhóm làm việc
Đọc, bóc tách bản vẽ thi công
Triển khai bản vẽ theo đúng hồ sơ thiết kế ,yêu cầu kỹ thuật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện , điện tự động hóa
Yêu công việc
Có khả năng giám sát kỹ thuật , quản lý đội nhóm
Biết vẽ autocad,đọc , bóc tách bản vẽ thi công...
Yêu công việc
Có khả năng giám sát kỹ thuật , quản lý đội nhóm
Biết vẽ autocad,đọc , bóc tách bản vẽ thi công...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH
Được hỗ trợ nhà ở, tiền ăn
Được hỗ trợ tiền trách nhiệm ,tiền điện thoại
Được thưởng tết , tháng lương thứ 13...
Được hỗ trợ nhà ở, tiền ăn
Được hỗ trợ tiền trách nhiệm ,tiền điện thoại
Được thưởng tết , tháng lương thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI