Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Dung Quất , Bình Sơn , Quảng Ngãi, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công nhân ,tổ nhóm làm việc

Đọc, bóc tách bản vẽ thi công

Triển khai bản vẽ theo đúng hồ sơ thiết kế ,yêu cầu kỹ thuật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện , điện tự động hóa

Yêu công việc

Có khả năng giám sát kỹ thuật , quản lý đội nhóm

Biết vẽ autocad,đọc , bóc tách bản vẽ thi công...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH

Được hỗ trợ nhà ở, tiền ăn

Được hỗ trợ tiền trách nhiệm ,tiền điện thoại

Được thưởng tết , tháng lương thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SAO VIỆT CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin