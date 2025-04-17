Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito

Mức lương
500 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 900 USD

1. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dựng thiết bị (phần điện) (80%)
- Tiếp nhận các yêu cầu về M&E trong việc sửa chữa, thay thế, lắp dựng thiết bị từ các bộ phận liên quan;
- Đánh giá tình trạng thiết bị và sự phù hợp của các yêu cầu để đưa ra phương án đúng đắn;
- Kiểm tra chất lượng vật tư thay thế trước khi sử dụng và chủ trì thực hiện sửa chữa/thay thế;
- Phối hợp với KSTB trong công tác lắp dựng và hoàn thiện máy theo yêu cầu.
2. Cải tiến liên tục (10%)
- Tham gia công tác cải tiến thiết bị theo phân công của TP;
- Tham gia thiết lập và cập nhật sổ tay quản lý thiết bị theo phân công của trưởng phòng;
- Thống kê phân loại sửa chữa, lắp đặt M&E để đưa ra các biện pháp cải tiến dài hạn;
- Thiết lập và cải tiến các quy trình quản lý thiết bị phù hợp.
3. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, hồ sơ liên quan (5%)
4. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên (5%)

Với Mức Lương 500 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito

Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19th Floor, CEO tower, Me Tri Ha urban area, Pham Hung street, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

