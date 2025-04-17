Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

1. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dựng thiết bị (phần điện) (80%)

- Tiếp nhận các yêu cầu về M&E trong việc sửa chữa, thay thế, lắp dựng thiết bị từ các bộ phận liên quan;

- Đánh giá tình trạng thiết bị và sự phù hợp của các yêu cầu để đưa ra phương án đúng đắn;

- Kiểm tra chất lượng vật tư thay thế trước khi sử dụng và chủ trì thực hiện sửa chữa/thay thế;

- Phối hợp với KSTB trong công tác lắp dựng và hoàn thiện máy theo yêu cầu.

2. Cải tiến liên tục (10%)

- Tham gia công tác cải tiến thiết bị theo phân công của TP;

- Tham gia thiết lập và cập nhật sổ tay quản lý thiết bị theo phân công của trưởng phòng;

- Thống kê phân loại sửa chữa, lắp đặt M&E để đưa ra các biện pháp cải tiến dài hạn;

- Thiết lập và cải tiến các quy trình quản lý thiết bị phù hợp.

3. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, hồ sơ liên quan (5%)

4. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên (5%)