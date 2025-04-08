Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 436 Lê Duẩn, Thanh Khê ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Theo dõi, giám sát vận hành tại cửa hàng
Thúc đẩy hoạt động bán hàng để đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân sự
Quản lý hàng hoá, tài sản tại cửa hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ và chất lượng.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Cửa hàng trưởng, cửa hàng phó, quản lý cửa hàng hoặc các vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đã quản lý cửa hàng thời trang
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
Sẵn sàng đi hỗ trợ ngắn ngày ở các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự
Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chủ động

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng lương: 18 -30tr/ tháng (Gồm lương cứng + thưởng doanh số)
Thưởng lương tháng 13
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 - 17,đường Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, MỹĐình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

