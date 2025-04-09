Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

Trưởng phòng hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thành phố Phổ Yên, Phổ Yên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của công ty.
Quản lý ngân sách và hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý văn thư lưu trữ, công tác lễ tân khánh tiết
Quản lý công nghệ thông tin
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hành chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng hành chính hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản hoặc xây dựng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Khả năng hướng dẫn và đào tạo nhân viên.
Am hiểu các quy định liên quan đến hoạt động hành chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Đình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-hanh-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-thai-nguyen-job347872
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Hạn nộp: 31/12/2025
Thái Nguyên Còn 107 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Hạn nộp: 09/04/2026
Bắc Ninh Thái Nguyên Hải Dương Nghệ An Còn 206 ngày để ứng tuyển 9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm