Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Thành phố Phổ Yên, Phổ Yên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của công ty.

Quản lý ngân sách và hoạt động hành chính văn phòng.

Quản lý văn thư lưu trữ, công tác lễ tân khánh tiết

Quản lý công nghệ thông tin

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hành chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng hành chính hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản hoặc xây dựng.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Khả năng hướng dẫn và đào tạo nhân viên.

Am hiểu các quy định liên quan đến hoạt động hành chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FECON PHỔ YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.