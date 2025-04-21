Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Đa Lộc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Thái Nguyên
- Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng mới
Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty
Thực hiện các báo cáo theo quy định
Hỗ trợ Marketing trong các hoạt động Tổ chức sự kiện, Giới thiệu sản phẩm
Được đề nghị cung cấp các nguồn lực và điều kiện làm việc cần thiết để hoàn thành công việc
Được đề xuất các chính sách, chương trình bán hàng phù hợp với khách hàng mà Công ty giao cho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
