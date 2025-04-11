Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Ứng viên cần có ít nhất 1 trong 2 kỹ năng

- Bảo trì sửa chữa, khắc phục lỗi của máy CNC

- Vận hành, cài đặt máy CNC theo các thông số của từng mặt hàng

Yêu cầu chung khác:

- Hiểu biết vững về nguyên lý hoạt động của máy CNC và các thành phần cơ bản

- Kỹ năng chẩn đoán sự cố kỹ thuật và sửa chữa một cách nhanh chóng và chính xác

- Đọc và hiểu bản vẽ cơ khí, thực hiện các bước cài đặt theo bản vẽ kỹ thuật.

- Sử dụng phần mềm AutoCAD để hỗ trợ trong quá trình thiết lập và kiểm tra các chi tiết gia công.

- Làm việc theo ca để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tối ưu hoá thời gian hoạt động của máy CNC.