Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Ứng viên cần có ít nhất 1 trong 2 kỹ năng
- Bảo trì sửa chữa, khắc phục lỗi của máy CNC
- Vận hành, cài đặt máy CNC theo các thông số của từng mặt hàng
Yêu cầu chung khác:
- Hiểu biết vững về nguyên lý hoạt động của máy CNC và các thành phần cơ bản
- Kỹ năng chẩn đoán sự cố kỹ thuật và sửa chữa một cách nhanh chóng và chính xác
- Đọc và hiểu bản vẽ cơ khí, thực hiện các bước cài đặt theo bản vẽ kỹ thuật.
- Sử dụng phần mềm AutoCAD để hỗ trợ trong quá trình thiết lập và kiểm tra các chi tiết gia công.
- Làm việc theo ca để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tối ưu hoá thời gian hoạt động của máy CNC.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng: Tốt
- CAD/CAM: Tốt
- Nhanh nhẹn, trung thực
- Lập trình CNC 2D-3D tốt
Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI