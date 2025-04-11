Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại EDUPIA
- Hà Nội: tối đa 02 lớp/khóa, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Vị trí: Trợ giảng lớp học tiếng Anh (Luyện thi TOEIC)
Hình thức làm việc: Offline và/hoặc Online
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng lớp TOEIC phụ trách: tối đa 02 lớp/khóa
Thời gian: 2h/lớp. 4buổi/tuần
Hỗ trợ tổ chức và điều phối hoạt động thực hành cặp, nhóm theo định hướng của giáo viên chính trong quá trình giảng dạy tiếng Anh trên lớp
Quản lý lịch dạy của giáo viên của lớp được phân công phụ trách, báo cáo về đổi lịch của giáo viên khi cần thiết.
Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình thực hành trên lớp và tại nhà
Đốc thúc và giám sát việc học và làm bài tập về nhà của học viên. (có thể chấm bài nếu được yêu cầu)
Giải đáp thắc mắc của học viên (nếu có) về lịch học, nội dung khóa học và các vấn đề liên quan.
Chủ động quan tâm, ghi lại các vấn đề của học viên trong buổi học và báo cáo với Trưởng nhóm Vận hành
Mindset, truyền động lực cho học viên
Cập nhật báo cáo tiến độ học tập cho học viên và Trưởng nhóm Vận hành.
Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy như phòng học, bảng, máy chiếu, loa luôn sẵn sàng (đối với lớp offline).
Kiểm tra và giám sát việc thực hiện nội quy lớp học của giảng viên và học viên.
Cập nhật và lưu trữ thông tin học viên, điểm danh và theo dõi kết quả học tập theo tuần.
Gửi thông báo nội dung bài học sau mỗi buổi học lên nhóm lớp
Gửi thông báo hàng tuần lên nhóm lớp về tình hình chuyên cần và việc làm bài tập của học viên.
Hỗ trợ điều phối và nhắc nhở học viên về các kỳ kiểm tra, thi cuối khóa.
Cập nhật và hoàn thiện các form báo cáo công việc hàng tuần & khi được yêu cầu. Ghi nhận và báo cáo sớm các trường hợp phát sinh đặc biệt trong lớp (báo cáo cho Trưởng nhóm Vận hành).
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc dịch vụ khách hàng.
Tại EDUPIA Thì Được Hưởng Những Gì
1.400.000 VNĐ/tháng/02 lớp online (NET)
1.500.000 VNĐ/tháng/02 lớp offline & online (NET)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EDUPIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
