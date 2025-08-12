Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Là một Thực Tập Sinh Mạng tại CMC Telecom, bạn sẽ tham gia và được đào tạo trong các hạng mục:

Theo dõi hệ thống: Xem xét các thông tin từ phần mềm giám sát để có các thông số và cảnh báo của toàn hệ thống;

Kiểm tra đài trạm: Tiến hành kiểm tra và ghi nhận hiện trạng;

Khắc phục sự cố: dựa trên các thông báo lỗi nhận được, phối hợp với các đối tác cung cấp kênh truyền để xử lí;

Giám sát và phân tích chất lượng, hiệu suất mạng lưới, điều chỉnh định tuyến kịp thời tới các hướng dự phòng đảm bảo tối ưu chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế;

Thực hiện báo cáo chất lượng, hiệu suất sử dụng mạng theo định kỳ;

Giám sát và vận hành Trung tâm dữ liệu, cơ sở vật chất và các chức năng trọng yếu nhằm đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu Cấp độ dịch vụ;

Xử lý các sự cố về kỹ thuật khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông...

Có kiến thức cơ bản về Network (đã học và thi chứng chỉ CCNA là một điểm cộng).

Có thể đi thực tập ít nhất 6 buổi/ tuần (trong vòng 02 tháng). Ưu tiên các bạn có thể làm Full - time.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện của tập đoàn viễn thông lớn Top 4 Việt Nam, được tham gia các khóa đào tạo của công ty, giao lưu làm việc cùng các đối tác lớn trong và ngoài nước;

Được training và hướng dẫn về chuyên môn;

Được tiếp xúc với các dự án thực tế;

Cơ hội thăng tiến cho nhân sự công tác tốt, tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài sau 2 tháng thử việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin