Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN 6 Nhơn Trạch, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thi công hệ thống HVAC và PCCC

Làm các công việc liên quan đến hồ sơ chất lượng

Bóc tách khối lượng hàng hóa dự án (nếu có yêu cầu)

Các công việc khác theo chỉ thị cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến mảng cơ của xây dựng

Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi

Có kinh nghiệm về hệ thống HVAC và PCCC

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Younchang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật

Mức lương cạnh tranh, deal cao nếu năng lực tốt

Chế độ xét tăng lương 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Younchang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.