Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: KCN 6 Nhơn Trạch, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thi công hệ thống HVAC và PCCC
Làm các công việc liên quan đến hồ sơ chất lượng
Bóc tách khối lượng hàng hóa dự án (nếu có yêu cầu)
Các công việc khác theo chỉ thị cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến mảng cơ của xây dựng
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi
Có kinh nghiệm về hệ thống HVAC và PCCC
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi
Có kinh nghiệm về hệ thống HVAC và PCCC
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Younchang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật
Mức lương cạnh tranh, deal cao nếu năng lực tốt
Chế độ xét tăng lương 1 lần/năm
Mức lương cạnh tranh, deal cao nếu năng lực tốt
Chế độ xét tăng lương 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI