Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Thiết kế, triển khai, quản lý và bảo trì hệ thống mạng (LAN, WAN, VPN, Wireless, Firewall, Load Balancer...)
Giám sát hiệu suất mạng, xử lý sự cố, tối ưu hóa hệ thống để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.
Quản lý và cấu hình thiết bị mạng như router, switch, firewall (Cisco, Juniper, Fortinet, v.v.).
Đề xuất và triển khai các giải pháp bảo mật mạng để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh.
Hỗ trợ người dùng và các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến mạng.
Nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hệ thống mạng.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thiết kế, triển khai và hỗ trợ các hệ thống mạng, bảo mật. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai/vận hành Security.
Kiến thức nền tảng về mạng, bảo mật tốt. Có chứng chỉ CCNP/JNCIP và các chứng chỉ bảo mật là một lợi thế.
Có kiến thức về Hệ điều hành (Windows, Linux), Networking (CCNA), Ảo hóa (VMware, KVM). Hiểu biết về Container (Kubernetes, Openshift), Cloud (AWS, Aruze, Google) là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực ứng viên (lương cứng upto 30tr + thưởng)
Thưởng Lễ, Tết (Thu nhập từ 15 tháng lương/năm)
Phúc Lợi: được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, thưởng Lễ/Tết theo quy định của công ty.
Hỗ trợ ăn trưa và gửi xe
Review lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

