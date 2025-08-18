Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Leadvisor Tower, số 643, đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì thiết bị mạng IP, giám sát mạng và quản lý báo cáo CR, hỗ trợ quy trình nghiệm thu của thiết bị.
Bảo trì các thiết bị trực tuyến bao gồm nâng cấp phần mềm, xử lý sự cố và phân tích mạng.
Trao đổi kỹ thuật với khách hàng và cung cấp báo cáo phân tích hiệu suất. Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp khách hàng thường xuyên và đào tạo kỹ thuật.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác do phòng ban sắp xếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành viễn thông, điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong giao tiếp làm việc.
Yêu cầu chứng chỉ CCNA/JNCIA tối thiểu; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNP/JNCIP hoặc tương đương.
Hiểu biết về mạng IP, mô hình OSI, các giao thức định tuyến (OSPF, BGP, IS-IS), các giao thức lớp 2 (STP, VLAN, LACP), NAT, ACL, QoS, VRF, IPsec,...
Thành thạo các công cụ mạng như PRTG hoặc Wireshark. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ tự động hóa như Python là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Mức lương hấp dẫn với lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất + Phụ cấp đi lại và điện thoại
BHXH dựa trên Tổng lương + Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Đào tạo nội bộ: Kỹ thuật & Chuyên môn & Ngoại ngữ
Làm việc trong môi trường làm việc linh hoạt và đa quốc gia.
Cập nhật kỹ năng và mạng lưới theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Leadvisor Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
