Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

• Đảm bảo tuân thủ theo chính sách quy định của Công ty, chính sách an toàn, sức khoẻ, môi trường, các quy trình nội bộ của phòng Kỹ thuật thiết bị và của các quy trình liên quan.

• Nắm chắc mục tiêu, chính sách chất lượng và cam kết của Ban lãnh đạo Công ty.

• Theo dõi, giám sát hoạt động khai thác trong ca, kịp thời xử lý lỗi thiết bị phần máy, cơ (diesel, thủy lực, kết cấu) trong khoảng thời gian nhanh nhất.

• Tham gia công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa tài sản trong Công ty.

• Hỗ trợ giám sát công việc khi cần, tham gia huấn luyện đào tạo nâng cao chuyên môn cho thợ bảo dưỡng, sữa chữa.

• Báo cáo công việc thực hiện hàng ngày đầy đủ, chính xác, lưu ý các vấn đề cần quan tâm hoặc cải tiến nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả.

• Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, các hướng dẫn của nhà chế tạo phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng hoặc cải tiến các chi tiết trong quá trình sửa chữa phương tiện thiết bị.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.