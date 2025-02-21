Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô A2,3,4 Khu Công Nghiệp Long Bình, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Thiết kế mẫu thêu vi tính, thiết kế thêu 3D, 4D
- Tính toán mũi thêu cho từng sản phẩm.
- Sử dụng máy thêu 20 đầu nhãn hiệu BARUDAN để thêu trên vải.
Phúc lợi :
- Tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ theo luật định.
- Tiền thưởng 2 lần trong 1 năm.
- Thu nhập cao.
- Khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Có kinh nghiệm Punching thêu vi tính trên 1 năm.
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế WILCOM, Illustrator.
