Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô A2,3,4 Khu Công Nghiệp Long Bình, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Thiết kế mẫu thêu vi tính, thiết kế thêu 3D, 4D

- Tính toán mũi thêu cho từng sản phẩm.

- Sử dụng máy thêu 20 đầu nhãn hiệu BARUDAN để thêu trên vải.

Phúc lợi :

- Tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ theo luật định.

- Tiền thưởng 2 lần trong 1 năm.

- Thu nhập cao.

- Khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm Punching thêu vi tính trên 1 năm.

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế WILCOM, Illustrator.

Tại Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam

