Công việc Kỹ sư mạng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 21 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư mạng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ sư mạng

-

Có 21 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 25/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Hạn nộp: 22/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1,800 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
Hạn nộp: 02/03/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 550 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Kỹ sư mạng SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2 USD
SVTECH
Hạn nộp: 09/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,200 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Hạn nộp: 29/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN
Hạn nộp: 22/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 26 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Hạn nộp: 31/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 26 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
14 - 26 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Younchang Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2 USD SVTECH
1,200 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1,800 USD Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
550 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer có xu hướng tiếp tục tăng trong tương lai gần, nhờ vào sự phát triển không ngừng của công nghệ và những thách thức về an ninh mạng. Đặc biệt, các khu vực TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng có ngành Network Engineer dần chiếm vị thế lớn với mức lương dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer hiện nay

Network Engineer hay còn gọi là kỹ sư mạng là người chịu trách nhiệm xây dựng, thiết lập và duy trì hệ thống mạng thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức. Công việc tuyển dụng Network Engineer sẽ bao gồm triển khai, tư vấn, cấu hình, bảo trì, lập kế hoạch, khắc phục các sự cố và nâng cấp hệ thống mạng.

Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer hiện nay đang ở mức cao
Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer hiện nay đang ở mức cao

Ngoài ra, kỹ sư hệ thống mạng còn đóng vai trò thiết yếu trong thị trường lao động và tuyển dụng hiện nay, khi các doanh nghiệp không ngừng phát triển và mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số. Nghề này không chỉ đảm bảo sự ổn định của mạng lưới doanh nghiệp mà còn giúp bảo mật thông tin, tối ưu hóa chi phí và hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ mới như 5G, IoT và điện toán đám mây.

Vì vậy, cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các kỹ sư mạng tuyển dụng trong tương lai rất tiềm năng và rộng mở. Có thể nói những ai đang theo đuổi nghề này sẽ có cơ hội thăng tiến, được trả lương cao và liên tục học hỏi các công nghệ mới để luôn giữ vững vị thế trong thị trường lao động vì nhu cầu của ngành này chưa có dấu hiệu giảm.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Network Engineer

Mức thu nhập bình quân của lần tuyển dụng Network Engineer cũng không chênh lệch nhiều. Cụ thể, việc làm kỹ sư mạng an toàn thông tin đang dẫn đầu, tiếp theo là việc làm quản trị hệ thống mạng máy tính, cuối cùng là việc làm kỹ sư mạng viễn thông. Dưới đây là bảng thống kê mức lương của từng việc làm trong lần tuyển dụng Network Engineer theo chuyên ngành:

Mức lương theo chuyên ngành

Việc làm Network Engineer

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Kỹ sư mạng viễn thông 8.000.000 - 15.000.000
Quản trị hệ thống mạng máy tính 6.000.000 - 25.000.000
Kỹ sư mạng an toàn thông tin 9.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Network Engineer

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập Network Engineer

 2.000.000 – 3.000.000
Network Engineer Intern 3.000.000 – 5.000.000
Network Engineer Fresher 6.000.000 – 8.000.000
Network Engineer Junior 10.000.000 – 18.000.000
Network Engineer Senior 20.000.000 – 45.000.000
Network Engineer Leader 35.000.000 – 60.000.000

Network Engineer Manager

 50.000.000 – 90.000.000
Network Engineer Director 90.000.000 – 150.000.000

3. Những việc làm Network Engineer phổ biến hiện nay

Tuyển dụng Network Engineer hiện nay đang dần phổ biến. Các vị trí này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn cần kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Việc làm Network Engineer hiện nay đòi hỏi ứng viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao
Việc làm Network Engineer hiện nay đòi hỏi ứng viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao

3.1. Việc làm kỹ sư mạng viễn thông

Kỹ sư mạng viễn thông là một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực viễn thông, chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, bảo trì và quản lý các hệ thống mạng viễn thông. Công việc của họ tập trung vào việc đảm bảo rằng các hệ thống truyền thông hoạt động hiệu quả, an toàn và có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Tuyển dụng kỹ sư mạng viễn thông thường có mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Hơn nữa, kỹ sư mạng viễn thông phải am hiểu về mạng và viễn thông, cấu hình thiết bị và bảo vệ mạng, kinh nghiệm với mạng không dây, cũng như nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực mạng viễn thông, đặc biệt là công nghệ 5G, IoT. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích và tìm ra giải pháp khắc phục sự cố nhanh chóng.

3.2. Việc làm quản trị hệ thống mạng máy tính

Quản trị hệ thống mạng máy tính là công việc liên quan đến việc thiết kế, triển khai, quản lý và bảo trì các hệ thống mạng máy tính để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn. Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường được gọi là quản trị viên mạng (Network Administrator) hoặc kỹ sư mạng (Network Engineer).

Những chuyên gia này giúp duy trì kết nối giữa các thiết bị và người dùng, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải nhanh chóng và bảo mật. Công việc này cũng cần yêu cầu ứng viên có kiến thức về mạng và hệ điều hành, cấu hình mạng và quản lý hệ thống, phần mềm sao lưu, máy chủ. Và hơn hết, bạn phải biết cách giao tiếp, quản lý thời gian và có kỹ năng phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuyển dụng Network Engineer, đặc biệt là vị trí quản trị hệ thống mạng máy tính có mức lương dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Việc làm kỹ sư mạng an toàn thông tin

Kỹ sư mạng an toàn thông tin (Network Security Engineer) là chuyên gia có trách nhiệm bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu của một tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Họ thiết kế, triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của tổ chức không bị xâm nhập hoặc tổn thất.

Việc tuyển dụng kỹ sư mạng an toàn thông tin rất quan trọng trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công mạng và mối đe dọa từ hacker. Đối với vị trí này, ứng viên cần đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng về bảo mật và kỹ năng kỹ thuật đa dạng để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa mạng, đồng thời luôn cập nhật công nghệ và phương pháp bảo mật mới nhất để phát triển trong sự nghiệp. Mức lương dao động khi tuyển dụng Network Engineer từ 9.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

4. Hình thức tuyển dụng Network Engineer được tìm kiếm nhiều

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao về hệ thống mạng, hình thức tuyển dụng Network Engineer sẽ tiếp tục đa dạng và mở rộng.

Hình thức tuyển dụng Network Engineer đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người lao động
Hình thức tuyển dụng Network Engineer đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người lao động

4.1. Tuyển Network Engineer Fulltime

Nhà tuyển dụng kỹ sư mạng full time (Network Engineer full time) yêu cầu ứng viên phải làm việc toàn thời gian tại công ty, đảm nhiệm các dự án nội bộ và khách hàng, có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm với những vị trí Junior hoặc từ 3-5 năm với các vị trí Senior.

Ngoài ra, ứng viên cũng cần có chứng chỉ quốc tế như CCNA, CCNP hoặc JNCIP/JNCIE (Juniper), tiếng Anh hoặc tiếng Nhật N3 trở lên để thuận tiện trong giao tiếp với mọi người. Nếu làm tốt, Network Engineer có thể được thăng tiến lên các vị trí như Senior Network Engineer, Network Architect, Network Specialist.

Một số số công ty tuyển dụng Network Engineer full time bao gồm VNPT, FPT Telecom và FPT IS,... với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào trình độ, khả năng, chức vị của mỗi người.

4.2. Tuyển Network Engineer Parttime

Network Engineer Part Time là những chuyên gia làm việc theo hình thức bán thời gian, có trách nhiệm thiết kế, triển khai, và duy trì hệ thống mạng trong các tổ chức. Thường Network Engineer có thể làm việc ca sáng (từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa) hoặc ca chiều (từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều). Giờ làm việc cụ thể có thể thay đổi tùy theo nhu cầu hoạt động của công ty hoặc yêu cầu của dự án, trong đó tính linh hoạt là đặc điểm chung của các vai trò bán thời gian.

Ngoài ra, các công ty cũng hay ưu tiên những ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm thực tế trong quản trị mạng hoặc các vai trò tương tự và thành thạo một số tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn,... Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào năng lực và yêu cầu của công ty đối với chức vụ mà một số công ty thường tuyển dụng nhiều bao gồm FPT Telecom, CMC Corporation, VNPT, Viettel,...

4.3. Tuyển kỹ Network Engineer Remote/Online

Network Engineer Remote/Online là những chuyên gia chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống mạng nhưng không cần có mặt tại văn phòng. Họ cần có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng tự quản lý các nhiệm vụ liên quan đến cấu hình, duy trì, và giám sát hệ thống mạng và làm việc hiệu quả trong môi trường ảo. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ vào kinh nghiệm và yêu cầu công việc.

Một số công ty tuyển dụng nhiều Network Engineer Remote/Online nhất bao gồm DXC Technology, IBM, Microsoft,... phù hợp với đối tượng mới tốt nghiệp hoặc những người vừa có kinh nghiệm 1 năm thực tập trong ngành mạng. Công việc này không chỉ mang lại sự linh hoạt mà còn mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Network Engineer nhiều nhất

Hiện nay có rất nhiều nơi tuyển dụng Network Engineer, nhưng chỉ các khu vực thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là có nhu cầu tuyển dụng cao, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhu cầu quản lý hạ tầng mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Các khu vực lớn như TP. HCM, Hà Nội là nơi tuyển dụng Network Engineer nhiều nhất
Các khu vực lớn như TP. HCM, Hà Nội là nơi tuyển dụng Network Engineer nhiều nhất

5.1. Tuyển dụng Network Engineer tại TPHCM

Đây là thành phố lớn nhất Việt Nam và cũng là trung tâm kinh tế, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ, ngân hàng, và các doanh nghiệp đa quốc gia cần đến nhiều kỹ sư mạng. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng cho các vị trí như Network Engineer Junior, Network Engineer Senior, tuỳ theo kinh nghiệm, cấp độ chuyên môn, và yêu cầu công việc, thường tập trung ở Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận,...

Ngoài ra, do nhu cầu việc làm tại TP.HCM cho vị trí Network Engineer khá cao nên cơ hội việc làm cũng nhiều. Tuy nhiên, các công ty có yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm, đặc biệt đối với các vị trí cấp cao như Network Security Engineer hay Cloud Network Engineer, dẫn đến sự cạnh tranh đáng kể.

5.2. Tuyển dụng Network Engineer tại Hà Nội

Là trung tâm chính trị và kinh tế của Việt Nam, Hà Nội có nhiều công ty công nghệ thông tin, tập đoàn lớn, và các startup đang tìm kiếm nhân sự IT, trong đó có Network Engineer. Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí Network Engineer Intern đến Network Engineer Senior tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên, vị trí này thường tập trung ở Quận Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm,...

Việc làm tại Hà Nội với vị trí Network Engineer có sự cạnh tranh khá cao, nhu cầu tuyển dụng lớn dẫn đến nhiều cơ hội việc làm phát triển cho kỹ sư mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo mật, quản lý mạng doanh nghiệp lớn và các dịch vụ mạng đám mây. Các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng bảo mật sẽ có lợi thế cạnh tranh rất đáng kể.

5.3. Tuyển dụng Network Engineer tại Hải Phòng

Tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng Network Engineer cũng đang tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của các công ty công nghệ, viễn thông và các khu công nghiệp. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí Network Engineer Intern đến Network Engineer Senior, thường tập trung ở Quận Hồng Bàng, Quận Ngô Quyền,...

Ngoài ra, tỷ lệ cạnh tranh cho các vị trí này tại Hải Phòng tương đối cao, nhưng không khốc liệt như ở Hà Nội hay TP.HCM. Số lượng ứng viên có thể không nhiều như các thành phố lớn, nhưng vẫn yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm phải đủ để đáp ứng được nguyện vọng của nhà tuyển dụng. Do đó, cơ hội việc làm cũng nhiều vô kể. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

5.4. Tuyển dụng Network Engineer tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí kỹ sư mạng đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thành phố này phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin và các dịch vụ viễn thông. Mức lương cho các vị trí Network Engineer dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn.

Hơn nữa, tỷ lệ cạnh tranh nơi đây tương đối thấp hơn so với các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhưng vẫn đòi hỏi các kỹ năng và chứng chỉ chuyên môn nhất định. Cơ hội việc làm cũng rất khá khả quan, đặc biệt là trong bối cảnh các công ty công nghệ và dịch vụ viễn thông đang mở rộng quy mô và tìm kiếm nhân lực chất lượng cao. Các công việc này thường tập trung ở Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà,...

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Network Engineer

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí Network Engineer thường đa dạng và tập trung vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, và các kỹ năng mềm cần thiết để đảm bảo khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ thông tin. Việc trang bị đầy đủ các kỹ năng và chứng chỉ sẽ giúp ứng viên tăng cơ hội tìm được việc làm trong lĩnh vực này.

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí Network Engineer tương đối cao và khắt khe
Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí Network Engineer tương đối cao và khắt khe
  • Tính cách: Kỹ sư mạng cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, và có khả năng làm việc dưới áp lực. Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian cũng rất quan trọng.
  • Kinh nghiệm: Nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng. Đối với các vị trí cao hơn như Network Engineer Senior hay Leader, có thể yêu cầu từ 3-5 năm kinh nghiệm.
  • Kỹ năng kỹ thuật: Có kiến thức vững về các giao thức mạng như TCP/IP, BGP, OSPF, và công nghệ mạng như LAN, WAN, VPN. Ngoài ra, ứng viên cần còn có kỹ năng cấu hình và quản lý thiết bị mạng như router, switch, firewall và hiểu biết về các công nghệ ảo hóa mạng, mạng không dây, bảo mật mạng.
  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện tử, hoặc các lĩnh vực liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu chứng chỉ hoặc khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực mạng.
  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bộ phận khác nhau trong tổ chức và truyền đạt các vấn đề kỹ thuật cho những người không có chuyên môn.
  • Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ phổ biến như Cisco CCNA, CCNP, CompTIA Network+, Juniper JNCIA hoặc các chứng chỉ khác liên quan đến mạng và bảo mật. Chứng chỉ bảo mật như CISSP hoặc CISM có thể là một lợi thế.
  • Khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức: Công nghệ mạng luôn thay đổi, do đó, khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức về các công nghệ mới là rất quan trọng.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích và xử lý sự cố mạng một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc phát hiện, chẩn đoán và khắc phục các vấn đề về mạng.

Có thể nói, quá trình tuyển dụng Network Engineer không chỉ tập trung vào kỹ năng kỹ thuật mà còn cần xem xét nhiều yếu tố khác như kỹ năng mềm, văn hóa công ty và khả năng làm việc trong nhóm. Việc xác định rõ ràng các yêu cầu và đặc điểm cần thiết sẽ giúp các nhà tuyển dụng tìm kiếm được những ứng viên xuất sắc cho vị trí này.