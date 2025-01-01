Công việc Kỹ sư mạng

Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer có xu hướng tiếp tục tăng trong tương lai gần, nhờ vào sự phát triển không ngừng của công nghệ và những thách thức về an ninh mạng. Đặc biệt, các khu vực TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng có ngành Network Engineer dần chiếm vị thế lớn với mức lương dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer hiện nay

Network Engineer hay còn gọi là kỹ sư mạng là người chịu trách nhiệm xây dựng, thiết lập và duy trì hệ thống mạng thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức. Công việc tuyển dụng Network Engineer sẽ bao gồm triển khai, tư vấn, cấu hình, bảo trì, lập kế hoạch, khắc phục các sự cố và nâng cấp hệ thống mạng.

Nhu cầu tuyển dụng Network Engineer hiện nay đang ở mức cao

Ngoài ra, kỹ sư hệ thống mạng còn đóng vai trò thiết yếu trong thị trường lao động và tuyển dụng hiện nay, khi các doanh nghiệp không ngừng phát triển và mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số. Nghề này không chỉ đảm bảo sự ổn định của mạng lưới doanh nghiệp mà còn giúp bảo mật thông tin, tối ưu hóa chi phí và hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ mới như 5G, IoT và điện toán đám mây.

Vì vậy, cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các kỹ sư mạng tuyển dụng trong tương lai rất tiềm năng và rộng mở. Có thể nói những ai đang theo đuổi nghề này sẽ có cơ hội thăng tiến, được trả lương cao và liên tục học hỏi các công nghệ mới để luôn giữ vững vị thế trong thị trường lao động vì nhu cầu của ngành này chưa có dấu hiệu giảm.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Network Engineer

Mức thu nhập bình quân của lần tuyển dụng Network Engineer cũng không chênh lệch nhiều. Cụ thể, việc làm kỹ sư mạng an toàn thông tin đang dẫn đầu, tiếp theo là việc làm quản trị hệ thống mạng máy tính, cuối cùng là việc làm kỹ sư mạng viễn thông. Dưới đây là bảng thống kê mức lương của từng việc làm trong lần tuyển dụng Network Engineer theo chuyên ngành:

Mức lương theo chuyên ngành

Việc làm Network Engineer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư mạng viễn thông 8.000.000 - 15.000.000 Quản trị hệ thống mạng máy tính 6.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư mạng an toàn thông tin 9.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Network Engineer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập Network Engineer 2.000.000 – 3.000.000 Network Engineer Intern 3.000.000 – 5.000.000 Network Engineer Fresher 6.000.000 – 8.000.000 Network Engineer Junior 10.000.000 – 18.000.000 Network Engineer Senior 20.000.000 – 45.000.000 Network Engineer Leader 35.000.000 – 60.000.000 Network Engineer Manager 50.000.000 – 90.000.000 Network Engineer Director 90.000.000 – 150.000.000

3. Những việc làm Network Engineer phổ biến hiện nay

Tuyển dụng Network Engineer hiện nay đang dần phổ biến. Các vị trí này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn cần kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Việc làm Network Engineer hiện nay đòi hỏi ứng viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao

3.1. Việc làm kỹ sư mạng viễn thông

Kỹ sư mạng viễn thông là một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực viễn thông, chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, bảo trì và quản lý các hệ thống mạng viễn thông. Công việc của họ tập trung vào việc đảm bảo rằng các hệ thống truyền thông hoạt động hiệu quả, an toàn và có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Tuyển dụng kỹ sư mạng viễn thông thường có mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Hơn nữa, kỹ sư mạng viễn thông phải am hiểu về mạng và viễn thông, cấu hình thiết bị và bảo vệ mạng, kinh nghiệm với mạng không dây, cũng như nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực mạng viễn thông, đặc biệt là công nghệ 5G, IoT. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích và tìm ra giải pháp khắc phục sự cố nhanh chóng.

3.2. Việc làm quản trị hệ thống mạng máy tính

Quản trị hệ thống mạng máy tính là công việc liên quan đến việc thiết kế, triển khai, quản lý và bảo trì các hệ thống mạng máy tính để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn. Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường được gọi là quản trị viên mạng (Network Administrator) hoặc kỹ sư mạng (Network Engineer).

Những chuyên gia này giúp duy trì kết nối giữa các thiết bị và người dùng, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải nhanh chóng và bảo mật. Công việc này cũng cần yêu cầu ứng viên có kiến thức về mạng và hệ điều hành, cấu hình mạng và quản lý hệ thống, phần mềm sao lưu, máy chủ. Và hơn hết, bạn phải biết cách giao tiếp, quản lý thời gian và có kỹ năng phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuyển dụng Network Engineer, đặc biệt là vị trí quản trị hệ thống mạng máy tính có mức lương dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Việc làm kỹ sư mạng an toàn thông tin

Kỹ sư mạng an toàn thông tin (Network Security Engineer) là chuyên gia có trách nhiệm bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu của một tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Họ thiết kế, triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của tổ chức không bị xâm nhập hoặc tổn thất.

Việc tuyển dụng kỹ sư mạng an toàn thông tin rất quan trọng trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công mạng và mối đe dọa từ hacker. Đối với vị trí này, ứng viên cần đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng về bảo mật và kỹ năng kỹ thuật đa dạng để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa mạng, đồng thời luôn cập nhật công nghệ và phương pháp bảo mật mới nhất để phát triển trong sự nghiệp. Mức lương dao động khi tuyển dụng Network Engineer từ 9.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

4. Hình thức tuyển dụng Network Engineer được tìm kiếm nhiều

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao về hệ thống mạng, hình thức tuyển dụng Network Engineer sẽ tiếp tục đa dạng và mở rộng.

Hình thức tuyển dụng Network Engineer đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người lao động

4.1. Tuyển Network Engineer Fulltime

Nhà tuyển dụng kỹ sư mạng full time (Network Engineer full time) yêu cầu ứng viên phải làm việc toàn thời gian tại công ty, đảm nhiệm các dự án nội bộ và khách hàng, có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm với những vị trí Junior hoặc từ 3-5 năm với các vị trí Senior.

Ngoài ra, ứng viên cũng cần có chứng chỉ quốc tế như CCNA, CCNP hoặc JNCIP/JNCIE (Juniper), tiếng Anh hoặc tiếng Nhật N3 trở lên để thuận tiện trong giao tiếp với mọi người. Nếu làm tốt, Network Engineer có thể được thăng tiến lên các vị trí như Senior Network Engineer, Network Architect, Network Specialist.

Một số số công ty tuyển dụng Network Engineer full time bao gồm VNPT, FPT Telecom và FPT IS,... với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào trình độ, khả năng, chức vị của mỗi người.

4.2. Tuyển Network Engineer Parttime

Network Engineer Part Time là những chuyên gia làm việc theo hình thức bán thời gian, có trách nhiệm thiết kế, triển khai, và duy trì hệ thống mạng trong các tổ chức. Thường Network Engineer có thể làm việc ca sáng (từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa) hoặc ca chiều (từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều). Giờ làm việc cụ thể có thể thay đổi tùy theo nhu cầu hoạt động của công ty hoặc yêu cầu của dự án, trong đó tính linh hoạt là đặc điểm chung của các vai trò bán thời gian.

Ngoài ra, các công ty cũng hay ưu tiên những ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm thực tế trong quản trị mạng hoặc các vai trò tương tự và thành thạo một số tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn,... Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào năng lực và yêu cầu của công ty đối với chức vụ mà một số công ty thường tuyển dụng nhiều bao gồm FPT Telecom, CMC Corporation, VNPT, Viettel,...

4.3. Tuyển kỹ Network Engineer Remote/Online

Network Engineer Remote/Online là những chuyên gia chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống mạng nhưng không cần có mặt tại văn phòng. Họ cần có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng tự quản lý các nhiệm vụ liên quan đến cấu hình, duy trì, và giám sát hệ thống mạng và làm việc hiệu quả trong môi trường ảo. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ vào kinh nghiệm và yêu cầu công việc.

Một số công ty tuyển dụng nhiều Network Engineer Remote/Online nhất bao gồm DXC Technology, IBM, Microsoft,... phù hợp với đối tượng mới tốt nghiệp hoặc những người vừa có kinh nghiệm 1 năm thực tập trong ngành mạng. Công việc này không chỉ mang lại sự linh hoạt mà còn mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Network Engineer nhiều nhất

Hiện nay có rất nhiều nơi tuyển dụng Network Engineer, nhưng chỉ các khu vực thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là có nhu cầu tuyển dụng cao, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhu cầu quản lý hạ tầng mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Các khu vực lớn như TP. HCM, Hà Nội là nơi tuyển dụng Network Engineer nhiều nhất

5.1. Tuyển dụng Network Engineer tại TPHCM

Đây là thành phố lớn nhất Việt Nam và cũng là trung tâm kinh tế, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ, ngân hàng, và các doanh nghiệp đa quốc gia cần đến nhiều kỹ sư mạng. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng cho các vị trí như Network Engineer Junior, Network Engineer Senior, tuỳ theo kinh nghiệm, cấp độ chuyên môn, và yêu cầu công việc, thường tập trung ở Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận,...

Ngoài ra, do nhu cầu việc làm tại TP.HCM cho vị trí Network Engineer khá cao nên cơ hội việc làm cũng nhiều. Tuy nhiên, các công ty có yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm, đặc biệt đối với các vị trí cấp cao như Network Security Engineer hay Cloud Network Engineer, dẫn đến sự cạnh tranh đáng kể.

5.2. Tuyển dụng Network Engineer tại Hà Nội

Là trung tâm chính trị và kinh tế của Việt Nam, Hà Nội có nhiều công ty công nghệ thông tin, tập đoàn lớn, và các startup đang tìm kiếm nhân sự IT, trong đó có Network Engineer. Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí Network Engineer Intern đến Network Engineer Senior tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên, vị trí này thường tập trung ở Quận Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm,...

Việc làm tại Hà Nội với vị trí Network Engineer có sự cạnh tranh khá cao, nhu cầu tuyển dụng lớn dẫn đến nhiều cơ hội việc làm phát triển cho kỹ sư mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo mật, quản lý mạng doanh nghiệp lớn và các dịch vụ mạng đám mây. Các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng bảo mật sẽ có lợi thế cạnh tranh rất đáng kể.

5.3. Tuyển dụng Network Engineer tại Hải Phòng

Tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng Network Engineer cũng đang tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của các công ty công nghệ, viễn thông và các khu công nghiệp. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí Network Engineer Intern đến Network Engineer Senior, thường tập trung ở Quận Hồng Bàng, Quận Ngô Quyền,...

Ngoài ra, tỷ lệ cạnh tranh cho các vị trí này tại Hải Phòng tương đối cao, nhưng không khốc liệt như ở Hà Nội hay TP.HCM. Số lượng ứng viên có thể không nhiều như các thành phố lớn, nhưng vẫn yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm phải đủ để đáp ứng được nguyện vọng của nhà tuyển dụng. Do đó, cơ hội việc làm cũng nhiều vô kể. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

5.4. Tuyển dụng Network Engineer tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí kỹ sư mạng đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thành phố này phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin và các dịch vụ viễn thông. Mức lương cho các vị trí Network Engineer dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn.

Hơn nữa, tỷ lệ cạnh tranh nơi đây tương đối thấp hơn so với các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhưng vẫn đòi hỏi các kỹ năng và chứng chỉ chuyên môn nhất định. Cơ hội việc làm cũng rất khá khả quan, đặc biệt là trong bối cảnh các công ty công nghệ và dịch vụ viễn thông đang mở rộng quy mô và tìm kiếm nhân lực chất lượng cao. Các công việc này thường tập trung ở Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà,...

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Network Engineer

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí Network Engineer thường đa dạng và tập trung vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, và các kỹ năng mềm cần thiết để đảm bảo khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ thông tin. Việc trang bị đầy đủ các kỹ năng và chứng chỉ sẽ giúp ứng viên tăng cơ hội tìm được việc làm trong lĩnh vực này.

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí Network Engineer tương đối cao và khắt khe

Tính cách: Kỹ sư mạng cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, và có khả năng làm việc dưới áp lực. Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian cũng rất quan trọng.

Kỹ sư mạng cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, và có khả năng làm việc dưới áp lực. Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian cũng rất quan trọng. Kinh nghiệm: Nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng. Đối với các vị trí cao hơn như Network Engineer Senior hay Leader, có thể yêu cầu từ 3-5 năm kinh nghiệm.

Nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng. Đối với các vị trí cao hơn như Network Engineer Senior hay Leader, có thể yêu cầu từ 3-5 năm kinh nghiệm. Kỹ năng kỹ thuật: Có kiến thức vững về các giao thức mạng như TCP/IP, BGP, OSPF, và công nghệ mạng như LAN, WAN, VPN. Ngoài ra, ứng viên cần còn có kỹ năng cấu hình và quản lý thiết bị mạng như router, switch, firewall và hiểu biết về các công nghệ ảo hóa mạng, mạng không dây, bảo mật mạng.

Có kiến thức vững về các giao thức mạng như TCP/IP, BGP, OSPF, và công nghệ mạng như LAN, WAN, VPN. Ngoài ra, ứng viên cần còn có kỹ năng cấu hình và quản lý thiết bị mạng như router, switch, firewall và hiểu biết về các công nghệ ảo hóa mạng, mạng không dây, bảo mật mạng. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện tử, hoặc các lĩnh vực liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu chứng chỉ hoặc khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực mạng.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện tử, hoặc các lĩnh vực liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu chứng chỉ hoặc khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực mạng. Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bộ phận khác nhau trong tổ chức và truyền đạt các vấn đề kỹ thuật cho những người không có chuyên môn.

Khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các bộ phận khác nhau trong tổ chức và truyền đạt các vấn đề kỹ thuật cho những người không có chuyên môn. Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ phổ biến như Cisco CCNA, CCNP, CompTIA Network+, Juniper JNCIA hoặc các chứng chỉ khác liên quan đến mạng và bảo mật. Chứng chỉ bảo mật như CISSP hoặc CISM có thể là một lợi thế.

Các chứng chỉ phổ biến như Cisco CCNA, CCNP, CompTIA Network+, Juniper JNCIA hoặc các chứng chỉ khác liên quan đến mạng và bảo mật. Chứng chỉ bảo mật như CISSP hoặc CISM có thể là một lợi thế. Khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức: Công nghệ mạng luôn thay đổi, do đó, khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức về các công nghệ mới là rất quan trọng.

Công nghệ mạng luôn thay đổi, do đó, khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức về các công nghệ mới là rất quan trọng. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích và xử lý sự cố mạng một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc phát hiện, chẩn đoán và khắc phục các vấn đề về mạng.

Có thể nói, quá trình tuyển dụng Network Engineer không chỉ tập trung vào kỹ năng kỹ thuật mà còn cần xem xét nhiều yếu tố khác như kỹ năng mềm, văn hóa công ty và khả năng làm việc trong nhóm. Việc xác định rõ ràng các yêu cầu và đặc điểm cần thiết sẽ giúp các nhà tuyển dụng tìm kiếm được những ứng viên xuất sắc cho vị trí này.