Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế,triển khai, vận hành và tối ưu hệ thống mạng (LAN, WAN, SD-WAN,ACI,WIFI,CAMERA...).

Quản trị, giám sát, khắc phục sự cố mạng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Cấu hình và quản lý thiết bị mạng: Router, Switch, Firewall, Load Balancer,... (Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto,...).

Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống mạng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hệ thống CNTT trong doanh nghiệp.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống.

Một số công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành CNTT hoặc Viễn thông.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về triển khai và vận hành hệ thống mạng

Có kỹ năng cơ bản trong công việc quản lý dịch vụ, có kiến thức về mạng, máy tính

Có khả năng phân tích, nhận biết các thay đổi và đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống phục vụ công việc...

Có chứng chỉ về Network : CCNA/CCNP hoặc tương đương

Ưu tiên kinh nghiệm hỗ trợ và hiểu biết về các dịch vụ Leaseline, FTTH , Private/Public cloud...

Giao tiếp và xử lý tình huống tốt, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi và cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ...

Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.

Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ quốc tế (Cisco, Microsoft, Juniper.....) up to 100%.

Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm

Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.

Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

