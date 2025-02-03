Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: – Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân. – Được đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. – Các chế độ lương, thưởng quý, thưởng năm. Du lịch, khám sức khỏe hàng năm., Thành phố Tuyên Quang

– Thực hiện toàn trình công tác kinh doanh dự án (B2B) lĩnh vực thiết bị điện tử - điện lạnh, năng lượng mặt trời, giải pháp cơ điện, dịch vụ kỹ thuật:

- Tiếp xúc, tư vấn => Khảo sát =>Thiết kế, bóc tách, báo giá => Đàm phán hợp đồng => Ký hợp đồng => Thu tiền => Chăm sóc khách hàng sau bán

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên

– Có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện tốt công việc

– Trình độ học vấn: Trình độ Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Điện – điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạng mục cơ điện.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

