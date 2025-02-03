Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: – Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân. – Được đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. – Các chế độ lương, thưởng quý, thưởng năm. Du lịch, khám sức khỏe hàng năm., Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

– Thực hiện toàn trình công tác kinh doanh dự án (B2B) lĩnh vực thiết bị điện tử - điện lạnh, năng lượng mặt trời, giải pháp cơ điện, dịch vụ kỹ thuật:
- Tiếp xúc, tư vấn => Khảo sát =>Thiết kế, bóc tách, báo giá => Đàm phán hợp đồng => Ký hợp đồng => Thu tiền => Chăm sóc khách hàng sau bán
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện tốt công việc
– Trình độ học vấn: Trình độ Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Điện – điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạng mục cơ điện.

Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang - Tổng công ty CP Công trình Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, tổ 9, p Tân Quang, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

