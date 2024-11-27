Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và tối ưu hóa dòng quy trình sản phẩm, thực hiện các thay đổi ECN.
Các sản phẩm mới được đưa vào các công cụ và đồ gá đánh giá bảng PCB để nghiệm thu.
SOP sản xuất, đánh giá chất lượng hàn dán, quản lý và tối ưu hóa nhiệt độ lò nung nóng chảy lại.
Kịp thời phân tích quy trình sản xuất kém và đề xuất biện pháp cải tiến, thu thập và cải tiến các vấn đề sản xuất thử.
Đánh giá chất lượng hàng tuần sẽ được tổ chức để giải quyết các vấn đề về quy trình sản xuất và khiếu nại của khách hàng.
Thông tin sản phẩm mới được tiếp nhận và phân tích, nhập vào hệ thống và gửi về nhà máy.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: CĐ, ĐH
Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc về công ty điện tử
Ngôn ngữ thứ 2: tiếng Trung 4 kỹ năng
Kỹ năng tin học văn phòng, các phần mềm quản lý
Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc
Được hưởng các đãi ngộ theo quy định hiện hành của Luật Lao động
Được cử đi Trung Quốc đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thắng tiến cao
Sếp tâm lý, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job257948
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất