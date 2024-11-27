Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
- Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng và tối ưu hóa dòng quy trình sản phẩm, thực hiện các thay đổi ECN.
Các sản phẩm mới được đưa vào các công cụ và đồ gá đánh giá bảng PCB để nghiệm thu.
SOP sản xuất, đánh giá chất lượng hàn dán, quản lý và tối ưu hóa nhiệt độ lò nung nóng chảy lại.
Kịp thời phân tích quy trình sản xuất kém và đề xuất biện pháp cải tiến, thu thập và cải tiến các vấn đề sản xuất thử.
Đánh giá chất lượng hàng tuần sẽ được tổ chức để giải quyết các vấn đề về quy trình sản xuất và khiếu nại của khách hàng.
Thông tin sản phẩm mới được tiếp nhận và phân tích, nhập vào hệ thống và gửi về nhà máy.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc về công ty điện tử
Ngôn ngữ thứ 2: tiếng Trung 4 kỹ năng
Kỹ năng tin học văn phòng, các phần mềm quản lý
Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các đãi ngộ theo quy định hiện hành của Luật Lao động
Được cử đi Trung Quốc đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thắng tiến cao
Sếp tâm lý, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI