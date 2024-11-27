Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và tối ưu hóa dòng quy trình sản phẩm, thực hiện các thay đổi ECN.

Các sản phẩm mới được đưa vào các công cụ và đồ gá đánh giá bảng PCB để nghiệm thu.

SOP sản xuất, đánh giá chất lượng hàn dán, quản lý và tối ưu hóa nhiệt độ lò nung nóng chảy lại.

Kịp thời phân tích quy trình sản xuất kém và đề xuất biện pháp cải tiến, thu thập và cải tiến các vấn đề sản xuất thử.

Đánh giá chất lượng hàng tuần sẽ được tổ chức để giải quyết các vấn đề về quy trình sản xuất và khiếu nại của khách hàng.

Thông tin sản phẩm mới được tiếp nhận và phân tích, nhập vào hệ thống và gửi về nhà máy.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: CĐ, ĐH

Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc về công ty điện tử

Ngôn ngữ thứ 2: tiếng Trung 4 kỹ năng

Kỹ năng tin học văn phòng, các phần mềm quản lý

Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc

Được hưởng các đãi ngộ theo quy định hiện hành của Luật Lao động

Được cử đi Trung Quốc đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Cơ hội thắng tiến cao

Sếp tâm lý, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

