Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm phần cứng cho các dự án của công ty
Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp
Thiết kế sơ đồ mạch điện tử và layout PCB cho các sản phẩm
Thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
Cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận phần mềm để hoàn thiện sản phẩm
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan
Tuổi từ 26 - 40 tuổi
Kinh nghiệm thiết kế phần cứng từ 3 năm trở lên.
Có kinh nghiệm phát triển các thiết kế allegro, CR5000, ORCAD.
Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế PCB như Altium, Orcad
Tiếng Nhật N3 trở lên.
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt
Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần cứng và IoT
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
