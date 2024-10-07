Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm phần cứng cho các dự án của công ty Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp Thiết kế sơ đồ mạch điện tử và layout PCB cho các sản phẩm Thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm Cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm Phối hợp với các bộ phận phần mềm để hoàn thiện sản phẩm
Tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm phần cứng cho các dự án của công ty
Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp
Thiết kế sơ đồ mạch điện tử và layout PCB cho các sản phẩm
Thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
Cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận phần mềm để hoàn thiện sản phẩm

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan Tuổi từ 26 - 40 tuổi Kinh nghiệm thiết kế phần cứng từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm phát triển các thiết kế allegro, CR5000, ORCAD. Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế PCB như Altium, Orcad Tiếng Nhật N3 trở lên. Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan
Tuổi từ 26 - 40 tuổi
Kinh nghiệm thiết kế phần cứng từ 3 năm trở lên.
Có kinh nghiệm phát triển các thiết kế allegro, CR5000, ORCAD.
Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế PCB như Altium, Orcad
Tiếng Nhật N3 trở lên.
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt
Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần cứng và IoT Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần cứng và IoT
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205773
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH TM DV DAT Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH TM DV DAT Group
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Coats Phong Phu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu JobsGO Recruit
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BCLASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BCLASS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tonkin Spices làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Tonkin Spices
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ GIA LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ GIA LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS
2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH HVNet
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH SIXMEN
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm