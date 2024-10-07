Tuyển Kỹ Sư thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Song Da Tower, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm phần cứng cho các dự án của công ty Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp Thiết kế sơ đồ mạch điện tử và layout PCB cho các sản phẩm Thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm Cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm Phối hợp với các bộ phận phần mềm để hoàn thiện sản phẩm

Tham gia thiết kế và phát triển các sản phẩm phần cứng cho các dự án của công ty

Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp

Thiết kế sơ đồ mạch điện tử và layout PCB cho các sản phẩm

Thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm

Cập nhật tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận phần mềm để hoàn thiện sản phẩm

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan Tuổi từ 26 - 40 tuổi Kinh nghiệm thiết kế phần cứng từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm phát triển các thiết kế allegro, CR5000, ORCAD. Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế PCB như Altium, Orcad Tiếng Nhật N3 trở lên. Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan

Tuổi từ 26 - 40 tuổi

Kinh nghiệm thiết kế phần cứng từ 3 năm trở lên.

Có kinh nghiệm phát triển các thiết kế allegro, CR5000, ORCAD.

Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế PCB như Altium, Orcad

Tiếng Nhật N3 trở lên.

Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập tốt

Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần cứng và IoT Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần cứng và IoT

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin