Tuyển Giáo viên MindX Technology School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 300000 Triệu

Mức lương 100000 - 300000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn biệt thự số 672A28 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, HCM, Gò Vấp ...và 12 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 100000 - 300000 Triệu

Tham gia giảng dạy các bộ môn liên quan đến thiết kế các sản phẩm đồ họa truyền thông số.

Đối tượng giảng dạy: dưới 18 tuổi

Lớp Cấp 1: VISUAL ART + VISUAL CREATION

Lớp Cấp 2: GRAPHIC DESIGN Ai - PTS

Lớp Cấp 3: VIDEO - ANIMATION - Ui/Ux

Link

Với Mức Lương 100000 - 300000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: sinh năm 2004 trở lên

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc truyền đạt kiến thức tốt (đã hoặc đang giảng dạy 1 lĩnh vực nào đó) là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có khả năng vẽ tay hoặc vẽ minh họa.

Giảng dạy và biên soạn giáo án theo giáo trình và tài liệu của mindX, đảm bảo lượng kiến thức mindX đề ra cho mỗi buổi học.

Quản lý lớp học (điểm danh học sinh, chấm bài tập về nhà, gửi tài liệu, báo cáo tình hình học tập lớp, trả lời thắc mắc của học viên,...)

Có trách nhiệm đảm bảo kết quả học tập cuối khóa của học sinh

Ưu tiên các bạn đã có 2 năm trở lên Học và làm việc trong ngành Thiết Kế Đồ Họa, Digital Art.

Nắm rõ các nguyên tắc trong thiết kế: Màu sắc, bố cục, nguyên lý thị giác, typo...

Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp tự tin và thuyết trình trước đám đông tốt.

Thích và hiểu tâm lý trẻ em và các bạn học sinh, tiếng anh tốt là một lợi thế. Kèm theo khả năng đánh giá năng lực và khả năng tiếp thu của học viên.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và cơ chế do công ty đề ra. Có thái độ nghiêm túc với công việc, cầu tiến luôn sẵn sàng học hỏi, và gắn bó lâu dài.

Tinh thần tự giác cao.

CẤP 1: Chuyên môn ít, tính tương tác cao yêu cầu nhiều hoạt động vui chơi trong bài giảng.

CẤP 2: Chuyên môn tầm trung, tính tương tác vừa phải so với độ tuổi.

CẤP 3: Chuyên môn tầm trung, tính tương tác vừa đủ, yêu cầu về khả năng định hướng nghề nghiệp cho học viên và dung lượng kinh nghiệm tích lũy.

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 140.000-300.000VNĐ cho một buổi giảng dạy chính thức (2 tiếng) + thưởng tùy vào năng lực.

Được học hỏi, đào tạo chuyên sâu từ các giảng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực cùng ngành, được đào tạo thêm những kỹ năng chuyên môn giúp các bạn có kinh nghiệm hơn trong quá trình làm việc sau này: Mỹ thuật cơ bản, Graphic Design, Digital Art, Motion graphic, Branding, UX-UI....

Có cơ hội tham gia vào đội ngũ quản lý và đào tạo giảng viên mới.

Tiếp cận và xây dựng kho tài liệu kiến thức công nghệ thông tin nói chung và Art Design nói riêng.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và được tiếp cận với các công nghệ mới trong lĩnh vực giáo dục.

Sử dụng Coworking Space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM ( thuộc cùng tổng công ty), ưu đãi tham gia các khóa học của MindX & ILIAT như: IELTS, TOEIC, GMAT, CFA...

Được tham gia vào hoạt động event như Team Building, Sinh nhật, Sum-up, Vacation theo định kỳ.

Được xét tăng lương theo năng lực sau 60 giờ giảng dạy/1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School

