Tuyển Giáo viên tiếng Anh MindX Technology School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 - 14 đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Dạy học các bé mầm non của trường bằng 100% tiếng Anh

Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài.

Cùng giáo viên nước ngoài xây dựng giáo án, bài giảng phù hợp với trẻ.

Giao tiếp, trò chuyện với bé bằng tiếng anh 100% hàng ngày.

Hỗ trợ công việc chăm sóc trẻ cùng giáo viên mầm non.

Giao tiếp , trao đổi, báo cáo với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở trường.

Rèn luyện, hướng dẫn trẻ phát triển các kỹ năng mềm.

Chuẩn bị các học cụ cho quá trình giảng dạy.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm làm việc

Năng lực, kỹ năng và thái độ

Yêu cầu khác

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 đến 11.000.000 vnđ/tháng.

Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.

Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.

Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, …

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,ngày nhà giáo VN, …;

Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;

Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát… do Công ty tổ chức;

Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.