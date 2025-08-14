Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới
Theo dõi và chăm sóc đơn hàng nhà phân phối và đại lý
Thực hiện thúc đẩy các chiến lược bán hàng tại thị trường
Đảm bảo doanh số, chỉ tiêu KPI theo từng giai đoạn
Báo cáo định kỳ: kết quả bán hàng, nhu cầu, phản hồi của khách hàng
Lập kế hoạch triển khai công việc phù hợp với từng giai đoạn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Giới tính : Nam, độ tuổi từ 26-40 tuổi
Có phương tiện đi lại
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ bán hàng
Có kinh nghiệm từ 2 – 3 năm vị trí sale
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị vệ sinh, nhà bếp....
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hải Phòng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ: 10 - 15 triệu/tháng (có thể hơn tùy năng lực)
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng hiệu suất + lương tháng 13.
Chính sách tăng lương định kỳ, chế độ Công đoàn, sinh nhật, hiếu hỉ...đầy đủ.
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
