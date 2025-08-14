Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới

Theo dõi và chăm sóc đơn hàng nhà phân phối và đại lý

Thực hiện thúc đẩy các chiến lược bán hàng tại thị trường

Đảm bảo doanh số, chỉ tiêu KPI theo từng giai đoạn

Báo cáo định kỳ: kết quả bán hàng, nhu cầu, phản hồi của khách hàng

Lập kế hoạch triển khai công việc phù hợp với từng giai đoạn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Giới tính : Nam, độ tuổi từ 26-40 tuổi

Có phương tiện đi lại

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ bán hàng

Có kinh nghiệm từ 2 – 3 năm vị trí sale

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị vệ sinh, nhà bếp....

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hải Phòng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ: 10 - 15 triệu/tháng (có thể hơn tùy năng lực)

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng hiệu suất + lương tháng 13.

Chính sách tăng lương định kỳ, chế độ Công đoàn, sinh nhật, hiếu hỉ...đầy đủ.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin