Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: SN 1596, Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Tổ chức, sắp xếp và điều hành công việc cho các bộ phận tại công trường hợp lý, đạt yêu cầu tiến độ công ty giao

Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật thi công tại công trường: chỉ đạo các bộ phận tại công trường thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng công trình

Thống kê khối lượng, chủng loại vật tư sử dụng cho công trình theo tiến độ vật tư gửi bộ phận vật tư nhập cho công trình

Trực tiếp nghiệm thu khối lượng, chất lượng vật liệu, chỉ cho nhập kho và xuất kho sử dụng trong thi công khi vật tư đáp ứng yêu cầu chất lượng, đúng thiết kế

Bóc khối lượng, làm hồ sơ hoàn công công trình

Sử dụng khối lượng vật tư trong thi công theo đúng thiết kế

Lập kế hoạch về nhu cầu máy móc, thiết bị, nhân lực phục vụ cho công trình trước khi thi công; phân công công việc cụ thể cho cán bộ kỹ thuật nhưng phải chịu trách nhiệm khi không giám sát, kiểm tra kết quả chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật để xảy ra sai xót trong thi công

Báo cáo Giám đốc hoặc người quản lý trực tiếp các công việc do công trường mình thực hiện theo định kỳ, các công việc phát sinh kịp thời và đảm bảo tính chính xác. Nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ được giao, nội quy, quy chế của công ty

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng trở lên

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm ở vị trí kỹ sư xây dựng, có chứng chỉ hành nghề tại vị trí tương đương

Có thể làm việc dưới áp lực, đi theo dự án, làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao

Sử dụng thành thạo Autocad, 3D hoặc tương tự

Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành

Kỹ năng quản lý và giám sát dự án

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Thưởng vào các ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt của Công ty.

Hỗ trợ điều kiện nhà ở, sinh hoạt, điều kiện cấp dưỡng tại Công trình.

Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty.

Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chế độ của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

