Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C
- Hà Nội: Số 50B Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thiết kế ý tưởng, triển khai hồ sơ thiết kế cho các công trình nhà phố, biệt thự,....
Làm việc với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu, tư vấn giải pháp thiết kế.
Lên phương án mặt bằng, phối cảnh 3D, lựa chọn vật liệu, concept thiết kế.
Phối hợp với các bộ phận kết cấu, MEP, nội thất để đảm bảo tính khả thi của thiết kế.
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Giám sát tác giả, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit, Photoshop,...
Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng diễn họa tốt.
Hiểu biết về vật liệu, kết cấu và quy trình thi công.
Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực tiến độ dự án.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình cao cấp biệt thự.
Ứng viên gửi kèm bản vẽ khi apply
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12 - 20 triệu
Xét tăng lương định kỳ 6-12 tháng/lần.
Phụ cấp ăn trưa & công tác phí: Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại văn phòng; phụ cấp khi đi công tác, khảo sát hiện trường.
Chế độ bảo hiểm & phúc lợi đầy đủ: Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Ngoài ra, có thêm các chính sách phúc lợi riêng của công ty: quà tặng sinh nhật, ốm đau, kết hôn,...
Thưởng lễ Tết & các dịp đặc biệt: Thưởng cuối năm, lễ Tết, thưởng nóng theo dự án,...
Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước; thêm ngày nghỉ phép năm
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, đề cao sự sáng tạo và tinh thần đồng đội.
Cơ hội phát triển: Tham gia các dự án thực tế, đa dạng thể loại công trình (nhà phố, biệt thự, resort,...). Được đào tạo nội bộ và học hỏi từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
